Представлен недорогой Realme P4 Power с аккумулятором на 10 001 мАч

Компания Realme сегодня в Индии представила доступный смартфон Realme P4 Power, главной особенностью которого стал емкий аккумулятор на 10 001 мАч. Производитель утверждает, что батарея сохранит не менее 80% емкости даже после 8 лет использования (ресурс составляет 1 650 циклов зарядки). Несмотря на использование аккумулятора такой высокой емкости толщина корпуса относительно невелика — 9,08 мм, а вес составляет 219 гр.

На одном заряде Realme P4 Power способен воспроизводить онлайн-видео более 32 часов, а играть можно непрерывно в течение 12 часов. Даже при остатке заряда в 5% можно разговаривать по телефону почти 4 часа. Максимальная мощность проводной зарядки составляет 80 Вт, обратной проводной зарядки — 27 Вт.

Realme P4 Power оснащен 10-битным AMOLED-экраном с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2800 x 1280 пикселей (453 ppi), кадровой частотой 144 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, пиковой яркостью 6500 нит и поддержкой HDR10+. Защиту экрана обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i. В основе аппаратной платформы лежит 4-нм процессор Dimensity 7400 Ultra, предусмотрено 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопители емкостью 128 или 256 Gb стандарта UFS 3.1. Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95″, f/1.8, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, угол захвата 112°). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.4, 85°).

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С и экранный сканер отпечатков пальцев. Поддержки NFC нет. Смартфон получил надежную защиту по стандартам IP66/68/69. Габариты составляют 162,26 x 76,15 x 9,08 мм. Realme P4 Power работает на базе Android 16 с интерфейсом Realme UI 7.0. Компания обещает 3 года обновлений Android и 4 года патчей безопасности.

Цена на Realme P4 Power начинается от $280. На выбор предложены три расцветки корпуса: оранжевая, фиолетовая и серебристая. Продажи на рынке Индии стартуют 5 февраля, о глобальном запуске пока информации нет.