30 января, 2026
Названы самые популярные пароли 2025 года

пароли

Институт Хассо Платтнера (HPI) опубликовал статистику самых популярных паролей за 2025 год. Список комбинаций мало отличается от статистики прошлых лет. Несмотря на постоянные утечки данных и рекомендации экспертов, пользователи по-прежнему массово выбирают простые числовые последовательности и бытовые слова.

Исследование основано на анализе баз учетных записей, распространяющихся в даркнете. По итогам 2025 года на первом месте по-прежнему широко используемый пароль, а также «худший пароль в мире» — «123456».

В рейтинг самых популярных паролей также вошли «123456789», «565656», «12345678», «hallo123», «kaffeetasse», «1234567», «passwort» и «lol123». На взлом каждого из этих паролей требуется менее одной секунды.

Специалисты HPI отмечают рост популярности так называемых кластерных паролей, когда имя человека сочетается с датой рождения и дополняется символами. По словам экспертов, такие комбинации кажутся сложными, однако часто используются повторно на разных сервисах, что резко повышает риск компрометации.

Чтобы избежать взлома из-за простоты пароля и из-за частоты использования одной и той же сложной комбинации, в HPI советуют использовать уникальные сочетания длиной более 15 символов для каждого сервиса и хранить их в менеджерах паролей. Если есть возможность включить двухфакторную аутентификацию, это необходимо сделать.

