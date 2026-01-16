spot_img
16 января, 2026
spot_img
ДомойAVФототехникаKodak выпустил цифровую фотокамеру Printomatic+ с функцией мгновенной печати

Kodak выпустил цифровую фотокамеру Printomatic+ с функцией мгновенной печати

Kodak Printomatic+

Каталог компактных камер компании Kodak пополнила новая модель под названием Printomatic+ Point-and-Shoot. Цифровая фотокамера оснащена встроенным принтером Zink, позволяющим пользователям не только запечатлеть момент, но и тут же перенести его на фотобумагу.

Kodak Printomatic+ оборудована датчиком изображения на 10 Мп (f/2,8), размер отпечатка 2×3 дюйма. Печать опциональна: сделанные снимки можно просто сохранять на карте памяти microSD.

Для съемки в условиях плохого освещения камера оснащена автоматической LED-вспышкой. Световой индикатор, расположенный в основании кнопки спуска затвора, сигнализирует о скором разряде аккумулятора.

Цена фотокамеры Kodak Printomatic+ в черном, синем, розовом и желтом цветовом исполнении составляет $79. Фотобумага Zink обойдется примерно в $0,5 за один лист.

Предыдущая статья
В Китае бизнесу запретили использовать ПО для кибербезопасности из США и Израиля
Следующая статья
OpenAI ChatGPT əsasında yeni İİ-tərcüməçisini işə saldı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,827ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»