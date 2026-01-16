Kodak выпустил цифровую фотокамеру Printomatic+ с функцией мгновенной печати

Каталог компактных камер компании Kodak пополнила новая модель под названием Printomatic+ Point-and-Shoot. Цифровая фотокамера оснащена встроенным принтером Zink, позволяющим пользователям не только запечатлеть момент, но и тут же перенести его на фотобумагу.

Kodak Printomatic+ оборудована датчиком изображения на 10 Мп (f/2,8), размер отпечатка 2×3 дюйма. Печать опциональна: сделанные снимки можно просто сохранять на карте памяти microSD.

Для съемки в условиях плохого освещения камера оснащена автоматической LED-вспышкой. Световой индикатор, расположенный в основании кнопки спуска затвора, сигнализирует о скором разряде аккумулятора.

Цена фотокамеры Kodak Printomatic+ в черном, синем, розовом и желтом цветовом исполнении составляет $79. Фотобумага Zink обойдется примерно в $0,5 за один лист.