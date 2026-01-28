spot_img
29 января, 2026
В Google Photos появилась функция превращения фото в видео с помощью ИИ

Google Photos

Компания Google добавила в приложение Google Photos функцию превращения фото в видео при помощи генеративного искусственного интеллекта. Новая функция доступна только пользователям от 18 лет.

Конкретное движение, стиль или эффект можно описать текстовым запросом на естественном языке. Кроме того, сервис сам может предложить некоторые варианты запросов, помогая с «вдохновением при создании видео». Для того, чтобы получить желаемый результат запросы можно редактировать.

По словам разработчиков, на создание одного видео уходит несколько минут, после чего ролик можно сохранить в библиотеке и сразу же поделиться им в сети. По умолчанию можно также добавлять аудио и получать на выходе ролик, готовый к публикации в интернете без дополнительного редактирования.

Новая функция пока доступна не во всех странах.

