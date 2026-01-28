spot_img
29 января, 2026
OpenAI представила Prism — бесплатный ИИ-сервис для научной работы

OpenAI Prism

Компания OpenAI представила платформу для научной работы с помощью GPT-5.2 под названием Prism. Она доступна бесплатно для всех обладателей учетной записи ChatGPT — не ограничиваются ни количество проектов, ни количество соавторов. Prism можно использовать для оценки гипотез, редактирования текста и поиска предыдущих исследований.

«Prism объединяет создание черновиков, внесение правок, совместную работу и подготовку к публикации в единую облачную рабочую область, поддерживающую LaTeX. Вместо того чтобы функционировать как отдельный инструмент в процессе написания, GPT‑5.2 интегрируется в сам проект, имея доступ к структуре статьи, уравнениям, источникам и окружающему контексту», — говорится в пресс-релизе OpenAI.

Prism построена на основе Crixet — облачной платформы LaTeX, которую OpenAI приобрела и впоследствии развила, превратив в единый продукт Prism. отмечается, что платформа не предназначается для проведения исследований без участия человека.

С помощью Prism исследователи могут:

  • общаться с GPT‑2 Thinking, чтобы исследовать идеи, проверять гипотезы и рассуждать о сложных научных проблемах в контексте;
  • создавать черновики и редактировать статьи с учетом полного контекста документа, включая предшествующий и последующий текст, уравнения, цитаты, рисунки и общую структуру;
  • находить и включать соответствующую литературу (например, из arXiv) в контексте текущей рукописи и дорабатывать текст с учетом недавно найденных смежных работ;
  • создавать, рефакторить и анализировать уравнения, цитаты и рисунки с ИИ, который понимает, как эти элементы связаны по всей статье;
  • преобразовывать уравнения или диаграммы с доски напрямую в LaTeX, экономя часы на манипуляциях с командами TikZ;
  • работать совместно с соавторами, студентами и научными руководителями в реальном времени, вносить правки, комментарии и изменения, которые сразу отображаются;
  • вносить прямые изменения в документ непосредственно на месте по запросу, не копируя содержимое между разными редакторами или чат-инструментами;
  • использовать опциональное голосовое редактирование, чтобы вносить простые изменения, не прерывая процесс написания или проверки.

Попробовать Prism бесплатно можно на prism.openai.com⁠. Со временем более мощные ИИ-функции будут доступны подписчикам платных тарифов ChatGPT.

