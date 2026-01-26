В Европе запустили соцсеть W Social — альтернативу X

Группа европейских организаций запустила новую социальную сеть W Social, которая ориентирована на пользователей региона. Платформу поддерживают консультативный совет, а также европейские компании и бывшие политики, в основном из Швеции. Данные соцсети будут децентрализованно размещаться в Европе, а платформа будет соблюдать законы ЕС по защите данных.

Платформа W Social позиционируется в качестве альтернативы соцсети X Илона Маска (Elon Musk) и других подконтрольных США сервисов. Название W формируется из двух букв V, означающих «ценности» (Values) и «верификация» (Verified), она будет требовать от всех пользователей верификацию с документами и фото для защиты от ботов. Возглавила новую соцсеть бывший топ-менеджер eBay Анна Цайтер (Anna Zeiter).

«Системная дезинформация в медиа подрывает доверие европейского общества и ослабляет демократию. Существует насущная потребность в новой социальной платформе, которая создана, управляется и размещается в Европе. Ее основу составляют верификация пользователей, свобода слова и защита данных», — заявила Цайтер.

На идею создания W Social, в том числе, повлияло длительное противостояние Евросоюза и соцсети Х, которая была недавно оштрафована на $140 млн. за нарушение закона GDPR о прозрачности данных. В Европарламенте отметили, что после покупки Twitter Илоном Маском платформа перестала быть открытым и равным инструментом политической коммуникации и журналистики.

На данном этапе речь идет лишь о бета-тестировании платформы. Пока что доступ к W Social можно получить через систему инвайтов.