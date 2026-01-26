Что такое «Vibe Coding» и почему этот подход становится всё популярнее?

Словарь Коллинза назвал «Vibe Coding» словом 2025 года, поскольку программирование на естественном языке с использованием искусственного интеллекта меняет подход к созданию и внедрению инноваций в бизнесе. Рост популярности этого термина был не просто забавой в технологической индустрии. Лексикографы, занимающиеся пополнением словаря Коллинза, отслеживают миллиарды слов в новостях, социальных сетях и онлайн-контенте. В течение 2025 года использование этого термина резко возросло, что и позволило ему стать словом года. И это признак того, насколько глубоко искусственный интеллект оказался вплетен в повседневный язык всего через несколько лет после его признания.

Сам термин был придуман Андреем Карпати (Andrej Karpathy) — бывшим директором ИИ-направления в Tesla и бывшим сооснователем OpenAI, который охарактеризовал его как режим разработки, при котором вы забываете о существовании кода. Но идея программирования с использованием искусственного интеллекта не ограничилась только техническими командами. Виртуальное программирование устраняет часть иерархии в компаниях, позволяя людям без формального образования, от маркетологов до сотрудников отдела кадров, создавать инструменты и прототипы. Если естественный язык станет основным языком программирования, то специалисты в отдельных областях, которые ранее не были связаны с программирование, могут оказаться более вовлеченными в разработку программного обеспечения. Это открывает множество возможностей для более быстрых инноваций и более инклюзивного творческого процесса. То, что раньше занимало недели, теперь занимает минуты, и такой уровень скорости меняет способы тестирования, проверки или отклонения идей, открывая возможности для всеобщей цифровой трансформации.

Что такое Vibe Coding?

Итак, что же такое Vibe Coding? Вот краткая версия: Vibe Coding означает использование ИИ для создания приложений, программного обеспечения и кода, при котором опыт программирования не требуется. Просто опишите, что вы хотите создать, используя естественный язык или голосовые подсказки, и ИИ создаст для вас код. Это относительно новое явление, но в прошлом году оно стало невероятно популярным. В феврале 2025 года Андрей Карпати опубликовал твит, который положил начало революции в программировании и разработке программного обеспечения. Термин, который он использовал, с тех пор распространился по как лесной пожар. Даже последняя модель GPT-5 от OpenAI стремится угодить фанатам подхода к Vibe Coding.

Основы Vibe Coding

По словам Карпати, практика Vibe Coding — это просто использование ИИ для написания кода за вас. Например, вы придумываете идею, а затем просите ИИ написать код. После этого вы проверяете код, и любые изменения или исправления, которые вы хотите внести, снова и снова отправляются обратно через ИИ, пока все не будет казаться правильным. Программисту не нужно писать код — вместо этого он использует естественный язык для описания кода, веб-сайта или приложения, которое он хочет создать. Ощущение отказа от предвзятых представлений и предоставления ИИ возможности все обработать Карпати описывает как «полное погружение в атмосферу кодирования». Любое изменение, предложенное ИИ, автоматически принимается и вносится в код. Никаких мыслей, только атмосфера.

У этой практики есть как сторонники, так и противники. С одной стороны, такие люди, как Карпати, полностью приняли способность ИИ писать код и позволили ему выполнять основную работу, довольствуясь изучением того, что ИИ может и чего не может делать на периферии своих возможностей. Другие же высмеивают эту практику, утверждая, что код, созданный таким образом, часто непонятен и непредсказуем, в то время, как хорошие инженеры прекрасно понимают свой собственный код.

Как начать использовать Vibe Coding?

Честно говоря, это довольно легко. Если у вас есть доступ к чат-боту с ИИ, вы можете начать заниматься Vibe Coding прямо сейчас. Нужно лишь иметь четкое представление о том, что вы хотите, чтобы ваш код делал, прежде чем приступать к работе. Если вы хотите попрактиковаться с помощью вспомогательных средств, то обратите внимание на такой инструмент, как Opal, который недавно представил Google. Это своего рода инструмент для создания атмосферного кода, похожий на раскраску по номерам. Вы можете посмотреть, что создавали другие пользователи, и использовать шаблоны для начала работы.

7 инструментов для Vibe Coding

Практически любая современная большая языковая модель (LLM) неплохо подходит для Vibe Coding. Все они основаны на знаниях в области программирования. Даже компании, занимающиеся ИИ, используют LLM для написания кода, что подтвердилось, когда Anthropic в начале августа 2025 года ограничила доступ разработчиков OpenAI к своим API. Однако, если вы абсолютный новичок в этом деле и хотите узнать, где искать информацию, есть несколько действительно хороших инструментов для Vibe Coding. Мы рекомендуем быть осторожными, делать резервные копии и сохранять свою работу, так как в случае, если что-то пойдет не так, это приведет к удалению кода и прочим ошибкам.

Claude Code

Claude Code — прекрасное место для начала работы с Vibe Coding. Это вариант чат-бота Claude от Anthropic, оптимизированный специально для программирования. Вы будете впечатлены последней моделью Claude 4, особенно в плане работы с кодом. Claude Code работает в специально интегрированных средах разработки (IDE), таких как VS Code, и позволяет редактировать несколько файлов одновременно. В него также встроены средства защиты, которые не позволят редактировать ваш код без вашего явного согласия, что помогает избежать таких проблем, как удаление кода, о чем мы упоминали ранее. Конечно, если вы никогда раньше не слышали об IDE, мы рекомендуем начать с более удобного для начинающих инструмента для Vibe Coding, такого как GPT-5 или Google Opal.

Используя Claude, более опытные программисты могут импортировать существующий код, который ИИ затем может прочитать и обобщить. Как отмечают в Anthropic, ИИ может вносить как небольшие изменения, вроде исправления ошибок, так и более крупные, такие как реализация новых функций, что делает его подходящим для Vibe Coding. Другие известные модели, например, Google Gemini, тоже отлично подходят для этого, но Claude Code создан специально для этой цели, поэтому это более естественный вариант.

GPT-5

Мы уже упоминали других лидеров рынка, но GPT-5 заслуживает особого внимания, поскольку это совершенно новая модель. OpenAI выпустила ее 7 августа 2025 года, и, когда речь идет о самых современных интеллектуальных возможностях, это отличный выбор. Помимо того, что это новейшая модель на рынке, OpenAI уделила много внимания программной части, о которой мы и поговорим.

Одним из главных моментов релиза являются улучшения в агентном программировании, что на техническом языке означает возможность кодировать что-либо на основе подсказок на естественном языке. OpenAI прекрасно продемонстрировала это во время своей прямой трансляции. Для людей без опыта в программировании GPT-5 является отличным инструмент. Это значительный шаг вперед для поклонников Vibe Coding, так как инструмент удивительно прост в использовании.

Cursor

Cursor — еще один хороший выбор для Vibe Coding по тем же причинам, что и Claude Code. Это IDE со встроенным чат-ботом на основе ИИ, и поэтому Vibe Coding находится на первом месте в списке его функций. Это один из инструментов ИИ, который вы чаще всего увидите в рекомендациях, и в нем довольно легко освоиться без большого предварительного опыта.

Главное преимущество Cursor — это его агент кодирования. Вы можете указать ему внести изменения, и он сделает это, одновременно сообщая вам, какие изменения он вносит. Это позволяет программистам быть в курсе событий и знать, что нужно запросить на следующем шаге. Он также может выполнять такие функции, как автоматическое исправление ошибок, чтобы сократить усилия, необходимые для тестирования и итераций. Как и в Claude Code, вы также можете импортировать библиотеки для использования в документации, что дает вам возможность настраивать свой код.

Lovable

Lovable, наряду с Cursor, является одним из наиболее часто рекомендуемых вариантов. Он работает практически так же, как и Cursor: вы можете общаться с ИИ-ботом, чтобы получить готовый код, а также запрашивать изменения, исправления ошибок и т.п. Он также имеет общие функции, такие как импорт кода для документации и другие подобные возможности.

Как и конкуренты, Lovable имеет различные интеграции, которые можно добавить для упрощения работы, включая доступ к API OpenAI и Anthropic, а также GitHub. Таким образом, приложив немного усилий, вы можете интегрировать необходимые компоненты для достижения требуемой производительности. Lovable больше ориентирован на использование подсказок ИИ, но Cursor — более традиционная IDE. Поэтому вам следует выбрать ту модель, которая лучше соответствует вашему стилю программирования.

v0 от Vercel

v0 от Vercel — это последний инструмент, на который мы рекомендуем обратить внимание. Он отлично подходит для создания стильных веб-приложений и, похоже, создан специально для этого. Вы говорите ему, что хотите, и он генерирует веб-приложение, которое делает то, что вы просите. Однако, как и 21st.dev, его, похоже, в основном предпочитают люди, которые хотят создавать элементы пользовательского интерфейса вместе с программным обеспечением, что делает его хорошей универсальной программой для создания стильных веб-приложений.

Как и другие модели в этом списке, у вас есть список интеграций, которые вы можете добавить, чтобы повысить вероятность успеха вашей работы. Например, он может напрямую интегрироваться с Grok, а программисты могут добавлять свои API-ключи для других платформ, таких как OpenAI и Anthropic. Многие пользователи рекомендуют использовать его с чем-то вроде Claude Code в качестве двойной комбинации для создания стильных веб-приложений.

На почетном месте — Opal от Google

Как мы уже упоминали, Google недавно запустила Opal, инструмент для Vibe Coding, который позволяет использовать различные другие инструменты Google AI, такие как Imagen, Gemini и даже Veo (инструмент Google для создания генеративных видеороликов на основе ИИ). Хотя вы ограничены в типах приложений и веб-сайтов, которые можете создавать, этот удобный для начинающих инструмент не требует опыта работы с языками программирования.

Интерфейс позволяет легко понять, как работает ваше приложение. В процессе работы Opal создает визуальную сеть связей, чтобы вы могли видеть, как каждый шаг вписывается в целое.

Заслуживает отдельного упоминания — 21st.dev

21st.dev — это не инструмент для создания кода в Vibe Coding. Однако его можно использовать в процессе Vibe Coding. Идея заключается в том, что он помогает создавать пользовательский интерфейс для вашей программы. Затем вы можете использовать Vibe Coding и элементы интерфейса, созданные в нем, для создания единого целостного приложения.

Сервис работает в основном с модулями, которые вы можете экспортировать и использовать в существующем коде. Эти компоненты предоставляют вам идеи на уровне шаблонов для пользовательского интерфейса, которые вы можете изменить или создать в соответствии со своими требованиями, используя встроенный чат-бот с искусственным интеллектом. Например, вы можете использовать компонент кнопки в стиле «жидкое стекло» от Apple, а затем отредактировать его с помощью ИИ, чтобы он выглядел и делал то, что вам нужно. Затем вы можете импортировать этот код в свой проект, что значительно упрощает работу с пользовательским интерфейсом.

Пусть это сделает ИИ!

Как вы видите, уже сегодня практически не имея знаний в программировании, можно довольно быстро создавать простые приложения. Для Vibe Coding постоянно выпускаются новые инструменты, позволяющие использовать последние модные тенденции в программировании. Так что следите за появлением новых инструментов для программирования с использованием ИИ в ближайшие месяцы.