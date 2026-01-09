spot_img
10 января, 2026
Теперь подписку на «Kinon» можно оплатить банковской картой

Компания Azercell продолжает расширять возможности приложения «Kinon», внедрив новый удобный способ оплаты для абонентов. Теперь абоненты могут оплачивать услугу «Kinon» не только с мобильного баланса, но и банковской картой.

Новая функция создает более гибкие и удобные возможности оплаты для пользователей. При оплате банковской картой абоненты могут воспользоваться кэшбэком и бонусными программами, предоставляемыми их банками.

Платформа «Kinon» обеспечивает защиту данных карты в соответствии с международными стандартами безопасности. При этом в процессе оплаты применяется аутентификация «3D Secure» (3DS), которая гарантирует прямое подтверждение транзакций держателем карты, предотвращая несанкционированные платежи.

Благодаря новой функции пользователи могут активировать или продлить подписку всего несколькими касаниями, а также выбрать между мобильным балансом и банковской картой и определить способ оплаты по своему усмотрению.

Новая функция создает более гибкие и удобные возможности оплаты для пользователей. Следует отметить, что при оплате подписки на «Kinon» цифровой картой «akart» абоненты получают кэшбэк в размере 10%.

Напоминаем, что приложение «Kinon» можно скачать из Play Store и Apple Store.

