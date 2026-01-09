spot_img
10 января, 2026
Состоялась презентация смартфонов OnePlus Turbo 6 и 6V с аккумулятором на 9000 мАч

OnePlus Turbo 6

Компания OnePlus представила линейку смартфонов Turbo 6, в которую вошли две модели. Несмотря на отсутствие предшественников, новинки почему-то нумеруются с шестого поколения: OnePlus Turbo 6 и 6V.

OnePlus Turbo 6

Смартфоны мало отличаются друг от друга. Внешне – в декоративной заглушке в блоке камер, а по начинке ключевое отличие – в моделях процессоров. Обе модели получили аккумулятор емкостью 9000 мАч – самую большую в истории бренда. Максимальная мощность зарядки составляет 80 Вт, также есть обратная проводная зарядка мощностью 27 Вт.

OnePlus Turbo 6

OnePlus Turbo 6 и 6V оснащены 10-битным OLED-экраном c диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2772×1272 пикселей (450 ppi), кадровой частотой до 165 Hz (в Turbo 6V – до 144 Hz), максимальной яркостью 1800 нит, ШИМ–частотой 3840 Hz и поддержкой HDR10+. Заявлен 100% охват DCI-P3. В основе Turbo 6 лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4, предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 Gb флеш-памяти UFS 4.1. Turbo 6V построен на 4-нм процессоре Snapdragon 7s Gen 4. Объемы памяти: 8 или 12 Gb ОЗУ LPDDR4X и 256 или 512 Gb ПЗУ UFS 3.1.

OnePlus Turbo 6V

В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (f/1.8, ЭФР 27 мм, OIS) и монохромный сенсор на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.4, ЭФР 23 мм). В оснащение обеих моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7 (у Turbo 6V — Wi-Fi 6), Bluetooth 6.0 (у Turbo 6V — Bluetooth 5.2), GPS, NFC, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и защита по стандартам IP66/68/69/69K. Короткофокусный сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Работают смартфоны на базе Android 16 с интерфейсом ColorOS 16. Габариты Turbo 6 и 6V составляют 162,46 x 77,45 x 8,5 мм, вес — 217/215 гр.

Цены на OnePlus Turbo 6: 12/256 Gb — $255, 12/512 Gb — $290, 16/256 Gb — $315, 16/512 Gb — $350. На OnePlus Turbo 6V: 8/256 Gb — $205, 12/256 Gb — $230, 12/512 Gb — $270. Продажи новинок уже стартовали на внутреннем рынке Китая.

