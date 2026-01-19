Steam 2026-cı il üçün bütün endirimlərin rəsmi cədvəlini açıqladı

2026-cı il yeni başlasa da, Valve artıq Steam platformasında ilin sonuna qədər keçiriləcək bütün endirim və festivalların tarixlərini açıqlayıb. Şirkət bununla oyunçulara alış-verişlərini əvvəlcədən planlamaqda kömək etməyi hədəfləyir.

2026-cı ildə Steam istifadəçilərini gözləyən endirimlər bunlardır:

Detektiv Oyunlar Festivalı: 12–19 yanvar

Stolüstü Oyunlar Festivalı: 26 yanvar – 2 fevral

Yazı və Çap Oyunları Festivalı: 5–9 fevral

PvP Oyunları Festivalı: 9–16 fevral

Atlar Haqqında Oyunlar Festivalı: 19–23 fevral

Fevral “Oyunlar Olacaq” Festivalı (Steam Next Fest): 23 fevral – 2 mart

Qüllə Müdafiəsi Oyunları Festivalı: 9–16 mart

Steam Yaz Endirimi 2026: 19–26 mart

Ev və İnteryer Oyunları Festivalı: 30 mart – 6 aprel

Əşyaların Axtarışı Oyunları Festivalı: 9–13 aprel

Orta Əsrlər Festivalı: 20–27 aprel

Kart Dəstəsi Qurma Oyunları Festivalı: 4–11 may

Dənizlər və Okeanlar Festivalı: 18–25 may

Güllə və Atıcı Oyunlar Festivalı: 8–15 iyun

İyun “Oyunlar Olacaq” Festivalı (Steam Next Fest): 15–22 iyun

Steam Yay Endirimi 2026: 25 iyun – 9 iyul

Sosial Deduksiya Oyunları Festivalı: 13–16 iyul

Qatarlar Festivalı: 20–27 iyul

Kiberpank Festivalı: 3–10 avqust

Boulinq və Sancaqlar Festivalı: 17–20 avqust

PvE Sağqalma və Kraft Oyunları Festivalı: 31 avqust – 7 sentyabr

Proqramlaşdırma Oyunları Festivalı: 10–14 sentyabr

Qrup Rol Oyunları Festivalı: 14–21 sentyabr

Steam Payız Endirimi 2026: 1–8 oktyabr

Kulinariya Oyunları Festivalı: 12–19 oktyabr

Oktyabr “Oyunlar Olacaq” Festivalı (Steam Next Fest): 19–26 oktyabr

Steam-də Qorxular 5 (Halloween) endirimi: 26 oktyabr – 2 noyabr

Avtobattler Rol Oyunları Festivalı: 16–23 noyabr

Steam Qış Endirimi: 17 dekabr 2026 – 4 yanvar 2027

Beləliklə, Valve 2026-cı il ərzində demək olar ki, hər ay bir neçə tematik endirim keçirməyi planlaşdırır. Böyük mövsümi endirimlərə əlavə olaraq, şirkət Black Friday (Qara Cümə) endiriminin də keçiriləcəyini təsdiqləyib, lakin onun dəqiq tarixi daha sonra açıqlanacaq.