Steam 2026-cı il üçün bütün endirimlərin rəsmi cədvəlini açıqladı

2026-cı il yeni başlasa da, Valve artıq Steam platformasında ilin sonuna qədər keçiriləcək bütün endirim və festivalların tarixlərini açıqlayıb. Şirkət bununla oyunçulara alış-verişlərini əvvəlcədən planlamaqda kömək etməyi hədəfləyir.
2026-cı ildə Steam istifadəçilərini gözləyən endirimlər bunlardır:
Detektiv Oyunlar Festivalı: 12–19 yanvar
Stolüstü Oyunlar Festivalı: 26 yanvar – 2 fevral
Yazı və Çap Oyunları Festivalı: 5–9 fevral
PvP Oyunları Festivalı: 9–16 fevral
Atlar Haqqında Oyunlar Festivalı: 19–23 fevral
Fevral “Oyunlar Olacaq” Festivalı (Steam Next Fest): 23 fevral – 2 mart
Qüllə Müdafiəsi Oyunları Festivalı: 9–16 mart
Steam Yaz Endirimi 2026: 19–26 mart
Ev və İnteryer Oyunları Festivalı: 30 mart – 6 aprel
Əşyaların Axtarışı Oyunları Festivalı: 9–13 aprel
Orta Əsrlər Festivalı: 20–27 aprel
Kart Dəstəsi Qurma Oyunları Festivalı: 4–11 may
Dənizlər və Okeanlar Festivalı: 18–25 may
Güllə və Atıcı Oyunlar Festivalı: 8–15 iyun
İyun “Oyunlar Olacaq” Festivalı (Steam Next Fest): 15–22 iyun
Steam Yay Endirimi 2026: 25 iyun – 9 iyul
Sosial Deduksiya Oyunları Festivalı: 13–16 iyul
Qatarlar Festivalı: 20–27 iyul
Kiberpank Festivalı: 3–10 avqust
Boulinq və Sancaqlar Festivalı: 17–20 avqust
PvE Sağqalma və Kraft Oyunları Festivalı: 31 avqust – 7 sentyabr
Proqramlaşdırma Oyunları Festivalı: 10–14 sentyabr
Qrup Rol Oyunları Festivalı: 14–21 sentyabr
Steam Payız Endirimi 2026: 1–8 oktyabr
Kulinariya Oyunları Festivalı: 12–19 oktyabr
Oktyabr “Oyunlar Olacaq” Festivalı (Steam Next Fest): 19–26 oktyabr
Steam-də Qorxular 5 (Halloween) endirimi: 26 oktyabr – 2 noyabr
Avtobattler Rol Oyunları Festivalı: 16–23 noyabr
Steam Qış Endirimi: 17 dekabr 2026 – 4 yanvar 2027
Beləliklə, Valve 2026-cı il ərzində demək olar ki, hər ay bir neçə tematik endirim keçirməyi planlaşdırır. Böyük mövsümi endirimlərə əlavə olaraq, şirkət Black Friday (Qara Cümə) endiriminin də keçiriləcəyini təsdiqləyib, lakin onun dəqiq tarixi daha sonra açıqlanacaq.