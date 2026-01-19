TikTok запустил приложение PineDrama для короткометражных драм

Видеосервис TikTok запустил новое приложение под названием PineDrama для короткометражных драм, поскольку этот жанр набирает популярность. Короткие вертикальные видео продолжительностью от нескольких десятков секунд до нескольких минут, предназначены для просмотра на смартфоне. По сути, это TikTok, но каждое видео представляет собой серию вымышленной истории.

В настоящее время приложение доступно бесплатно и без рекламы для владельцев устройств на базе платформ iOS и Android в США и Бразилии. Мини-сериалы сортируются по категориям «Все» или «Популярные», либо через рекомендации, подобранные в соответствии со вкусами пользователя. Найти контент можно через вкладку «Discover». PineDrama предлагает множество жанров, включая триллеры, мелодрамы, семейные сериалы и многое другое. Есть разделы «История просмотров» и «Избранное», где можно вернуться к ранее увиденным мини-сериалам и сохранить понравившиеся. Просмотр контента доступен в полноэкранном режиме — без субтитров и боковой панели.

На популярных платформах для просмотра мини-сериалов, таких как DramaBox и ReelShort, бесплатно доступны только некоторые эпизоды, за просмотр остальных серий придется платить $20 в неделю или больше. По оценкам Owl & Co., формат микродрам принес в США $1,3 млрд. в 2025 году.