Спутниковый интернет Starlink стал доступен в более чем 155 странах для 9,2 млн. человек

Компания Илона Маска SpaceX отчиталась о развитии спутникового интернета Starlink в 2025 году. За прошлый год к высокоскоростному интернету подключились более 4,6 млн. новых пользователей, сервис стал предоставлять услуги еще в 35 странах.

На данное время сервис охватывает более 155 стран и рынков, включая самые удаленные регионы планеты — сервис обслуживает 9,2 млн. человек по всему миру.

В 2025 году было выполнено свыше 120 запусков ракеты-носителя Falcon 9 для вывода на орбиту спутников Starlink, что добавило 270 Тбит/с пропускной способности и позволило увеличить скорость загрузки до 200 Мбит/с, а задержка сети составила около 26 мс.

Программа Direct to Cell позволила подключить более 12 млн. человек через 27 мобильных операторов без необходимости в наземной инфраструктуре.