LG представил серию игровых мониторов UltraGear evo с технологией ИИ-масштабирования до 5K

Компания LG, в преддверии выставки CES 2026, представила новую серию игровых мониторов UltraGear evo. Во всех моделях линейки впервые реализована фирменная разработка компании: ИИ-масштабирование контента с низким разрешением до 5K. Примерно так же работают технологии DLSS, FSR и XeSS, но разрешение рендеринга зависит и от родного разрешения монитора, и от режима качества. Разработка LG позволяет вывести на монитор изображение условно в любом разрешении (не ниже Full HD) и получить 5K.

LG UltraGear evo (39GX950B) — это 39-дюймовый сверхширокоформатный игровой монитор с изогнутым OLED-экраном разрешением 5120 x 2160 пикселей, соотношением сторон 21:9 и радиусом кривизны 1500R. Модель поддерживает режимы 5K @165 Hz и WFHD @ 330 Hz. Время отклика панели составляет 0,03 мс (GtG), плотность пикселей — 142 ppi. Имеется сертификация VESA DisplayHDR True Black 500. Монитор также получил ИИ-функции, включая оптимизацию сцены и настройку звука, а также фирменную технологию Primary RGB Tandem OLED, обеспечивающую высокую яркость, точность цветопередачи и продолжительный срок службы панели.

Более компактный 27-дюймовый монитор UltraGear evo (27GM950B) с 5K MiniLED-дисплеем получил поддержку технологии для уменьшения эффекта ореола, которую LG называет «нулевым оптическим расстоянием». Панель имеет 2304 зоны локального затемнения и также поддерживает два режима (5K @ 165 Hz и QHD @ 330 Hz). Время отклика дисплея составляет 1 мс (GtG), пиковая яркость — 1250 нит. Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 1000 и те же встроенные ИИ-функции, что и 39-дюймовая модель.

В новую серию также входит 52-дюймовая модель UltraGear evo (52G930B) с разрешением 5K, частотой обновления 240 Hz, радиусом кривизны 1000R и сертификацией VESA DisplayHDR 600. ИИ-функции, как у моделей 39GX950B и 27GM950B, не поддерживаются.

Цены на мониторы компания пока не объявила.