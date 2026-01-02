Samsung представил 3D-монитор Odyssey с разрешением 6K и другие модели серии

В преддверии выставки CES 2026, которая пройдет в Лас-Вегасе с 6 по 9 января, компания Samsung представила обновленную линейку мониторов Odyssey, в которую вошли пять моделей: Odyssey 3D, Odyssey G6 и три Odyssey G8.

Odyssey 3D (G90XH) — первый в мире монитор с поддержкой разрешения 6K (6144 × 3456 пикселей) и 3D-изображения без необходимости использования специальных стереоскопических очков благодаря технологии отслеживания взгляда. «Благодаря отслеживанию взгляда в реальном времени экран регулирует глубину и перспективу в зависимости от положения зрителя, создавая многослойное ощущение объема для плавного и непрерывного игрового процесса», — говорится в пресс-релизе Samsung.

Монитор получил 32-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления 165 Hz в режиме 6K и 330 Hz в режиме разрешения 3K. Время отклика дисплея составляет 1 мс (GtG). Имеются разъемы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Samsung отмечает, что поддержка стереоэффекта изображения будет добавлена в такие игры, как The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture и Stellar Blade.

Odyssey G6 (G60H) оборудован IPS-матрицей диагональю 27 дюймов с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей) и частотой обновления 600 Hz (до 1040 Hz при 720p). Заявлена поддержка технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, а также стандарта HDR10+ Gaming. В оснащение входят порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Odyssey G8 (G80HS) предлагает те же характеристики, что и модель G90XH, но без эффекта стереоскопического изображения. Монитор получил поддержку технологий синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Odyssey OLED G8 (G80SH) оснащен 32-дюймовой QD-OLED-матрицей с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 240 Hz и типичной яркостью 300 нит. Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и оснащен разъемом DisplayPort 2.1 (UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с).

Odyssey G8(G80HF) — 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей поддерживает двойной режим изображения: 5K при 180 Hz и QHD при 360 Hz. Поддерживаются технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, а также HDR10+.

Цены на игровые мониторы Samsung Odyssey будут объявлены на выставке CES 2026.