Sony спустя семь лет представила новые модели виниловых проигрывателей

Компания Sony выпустила новые виниловые проигрыватели — спустя семь лет после предыдущей модели. Новые проигрыватели PS-LX3BT и PS-LX5BT поддерживают проводное подключение (RCA), а также через Bluetooth с поддержкой aptX, aptX-Adaptive и Hi-Res Wireless Audio. Модель PS-LX5BT оснащена съемными кабелями RCA, а в PS-LX3BT отсоединить их нельзя.

В конструкции моделей предусмотрена прозрачная пылезащитная крышка, поддерживается полностью автоматический запуск и остановка воспроизведения. Есть встроенный переключаемый эквалайзер для выбора между фонокорректором и линейным выходом. Для оцифровки виниловых пластинок имеется USB-выход и трехуровневый переключатель для усиления уровня выходного сигнала.

В модели PS-LX3BT используется магнитоэлектрический звукосниматель с прижимным усилием 3,5 г, а в более дорогой PS-LX5BT задействован высокоточный картридж с прижимным усилием 2 г. Проигрыватели оснащены легким алюминиевым диском с резиновым ковриком для более надежной фиксации пластинок и снижения уровня вибраций. В PS-LX5BT также используются более качественные электронные компоненты для снижения уровня шумов и искажения звука. Проигрыватели работают с пластинками на 7 и 12 дюймов, есть две скорости — на 33⅓ и 45 оборотов в минуту.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Базовая версия проигрывателя PS-LX3BT стоит $400, а премиальная PS-LX5BT — $500. Обе модели поступят в розничную продажу этой весной.