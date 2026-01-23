Intel сокращает производство потребительских процессоров — приоритет отдан серверным Xeon

Компания Intel перераспределяет производственные мощности своих фабрик от клиентских процессоров в пользу серверных Xeon. Полностью от линейки Core компания пока отказываться не планирует, но стоит ожидать дефицита и роста цен. Об этом сообщил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) в ходе подведения итогов работы компании в четвертом квартале 2025 года.

На практике это выразится в том, что Intel будет больше обрабатывать самостоятельно кремниевые пластины для выпуска серверных процессоров, а кристаллы для потребительских процессоров будет активнее заказывать на стороне. Итак, уже давно их поставляет для нее тайваньская TSMC. Разумеется, это негативно повлияет на норму прибыли Intel, и это отображается в прогнозах компании на текущий квартал. Intel рассчитывает выручить от $11,7 до $12,7 млрд., что на $500 млн. ниже результата аналогичного квартала предыдущего года, а также ниже прогноза сторонних аналитиков, которые рассчитывали на $12,5 млрд. выручки.

Зинснер пояснил, что дополнительное количество дефицитных процессоров для серверного применения появится не ранее конца текущего квартала. В четвертом квартале запасы готовой продукции были почти полностью истощены. Наверстывать отставание предложения от спроса придется в течение нескольких месяцев, поставки будут наращиваться каждый квартал в этом году. По его словам, компания серьезно просчиталась в прогнозах спроса на продукты для дата-центров, что привело к дефициту мощностей.

Спрос на Xeon значительно вырос в третьем и четвертом кварталах. Платформа Xeon 6 широко используется в качестве хост-процессоров в GPU-системах, включая Nvidia DGX B200 и B300, а также во многих конфигурациях на базе ускорителей AMD Instinct. Как отметил Зинснер, компания «перенаправляет все, что может, в сегмент дата-центров». При этом Intel отмечает, что не намерена полностью отказываться от клиентского бизнеса ради ИИ. Однако приоритеты внутри этого сегмента заметно меняются. В результате недорогие ПК с младшими процессорами Intel могут стать менее доступными.

Крупнейшие производители памяти, включая Micron, SK Hynix и Samsung, также сталкиваются с нехваткой мощностей на фоне бума ИИ. За последние месяцы все эти компании начали переводить передовые линии на выпуск DRAM и высокоскоростной HBM-памяти для серверов и ускорителей ИИ. На этом фоне цены на потребительскую память выросли более чем в три раза. Рост цен на компоненты стал еще одним фактором, повлиявшим на стратегию Intel. Зинснер признает, что нет смысла загружать фабрики клиентскими процессорами, если покупателей отпугивают высокие цены на ПК, вызванные дорогой памятью.

Intel ожидает, что ограничения по мощностям начнут ослабевать со второго квартала текущего финансового года. Компания рассчитывает на улучшение выхода годной продукции, а также ввод дополнительного оборудования по выпуску CPU с техпроцессами Intel 7, Intel 3 и Intel 18A. Частично ситуацию также должен улучшить и запуск процессоров Core Ultra 3-й серии (Panther Lake), которые активнее используют техпроцесс 18A. Этот техпроцесс пока что применяется только в одном серверном продукте Xeon — Clearwater Forest, который редко используется в ИИ-системах.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала убыток в $591 млн., а выручка снизилась на 4% год к году — до $13,7 млрд. Основным источником убытков вновь стало подразделение Intel Foundry. Но в то же время 2025 год оказался гораздо лучше 2024. По итогам 2025 года Intel потеряла $267 млн. при выручке $52,9 млрд., тогда как годом ранее убыток достигал $18,8 млрд.