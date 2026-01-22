Sony представила TWS-наушники LinkBuds Clip Open открытого типа с автономностью до 37 часов

Компания Sony представила беспроводные наушники открытого типа LinkBuds Clip Open. Как понятно из названия, это наушники с клипсовым креплением. В последнее время такая конструкция становится все более популярной среди производителей наушников. Главное преимущество таких наушников заключается в том, что пользователь может слушать не только свою музыку, а также слышать окружающую обстановку.

Sony LinkBuds Clip Open крепятся к ушной раковине, благодаря чему они не блокируют канал и лучше подходят к разным формам ушей. В комплекте с LinkBuds Clip Open также идут съемные амбушюры.

Наушники предлагают 10-полосный эквалайзер через мобильное приложение Sony Sound Connect. Есть три режима работы: стандартный для музыки, режим «усиление голоса» для подкастов в шумной обстановке и режим «подавление утечки звука», снижающий громкость, чтобы не мешать окружающим. Sony отмечает, что наушники также обеспечивают «отличное качество звонков». В них используется датчик костной проводимости для захвата голоса и система шумоподавления на основе искусственного интеллекта для устранения фонового шума.

Sony LinkBuds Clip Open обеспечивают до 9 часов автономной работы или до 37 часов с учетом зарядного кейса. Быстрая зарядка позволяет за три минуты восполнить заряд для прослушивания музыки в течение еще одного часа. Для наушников заявлена пылевлагозащита по стандарту IPX4. Есть поддержка технологии Multipoint, которая позволяет одновременно подключаться к нескольким аудиоисточникам.

Цена наушников составляет $229,99, они будут предложены покупателям в четырех расцветках: черном, серо-бежевом, зеленом и лавандовом. Чехлы и амбушюры Clip можно приобрести напрямую у Sony за $24,99.