FIFA и TikTok заключили первое в своем роде соглашение о статусе предпочтительной платформы для расширения освещения Чемпионата мира по футболу FIFA 2026

Самое инклюзивное событие в истории футбола сегодня стало еще более доступным благодаря инновационному партнерству между FIFA и TikTok, которое позволит миллионам болельщиков еще ближе познакомиться с событиями и захватывающими моментами Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

TikTok, одна из самых влиятельных и динамичных платформ мобильного видеоконтента в мире, станет первой в истории предпочтительной платформой FIFA. Это приведет к повышению уровня сотрудничества и интеграции, что позволит TikTok предлагать более полное освещение Чемпионата мира по футболу FIFA 2026, включая увеличение количества оригинального контента, и станет основной площадкой для болельщиков и создателей контента на протяжении всего турнира. Это первое в своем роде соглашение о предоставлении предпочтительной платформы основано на новаторском сотрудничестве между FIFA и TikTok в рамках Чемпионата мира по футболу среди женщин FIFA 2023, которое привело к десяткам миллиардов просмотров.

Партнерство, действующее до конца 2026 года, также открывает значительные возможности для официальных медиа-партнеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 на TikTok, включая возможность транслировать фрагменты матчей в прямом эфире, публиковать больше тщательно отобранных видеороликов и получать доступ к специальному контенту, созданному FIFA для TikTok. Вещатели также смогут монетизировать свои трансляции Чемпионата мира по футболу FIFA™ с помощью премиальных рекламных решений TikTok. Наконец, TikTok внедрит политику борьбы с пиратством, которая поддерживает и защищает интеллектуальную собственность FIFA.

«Цель FIFA — поделиться восторгом от Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 с как можно большим количеством болельщиков, и мы не можем придумать лучшего способа продвинуть эту миссию во время крупнейшего спортивного события в истории, чем сделать TikTok первой предпочтительной платформой турнира, — заявил генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём (Mattias Grafström). — Это инновационное и креативное сотрудничество, которое позволит еще большему числу болельщиков по всему миру беспрецедентным образом подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA, заглянув за кулисы и приблизившись к событиям как никогда раньше. По мере роста и развития футбола — объединяющего все большее число людей — должны меняться и способы его распространения и продвижения».

Партнерство в рамках программы Preferred Platform будет основано на интерактивном центре TikTok, посвященном Чемпионату мира по футболу FIFA 2026, — оживленном ресурсе, работающем на платформе TikTok GamePlan, который позволит болельщикам находить увлекательный контент, оживляющий турнир с участием 48 команд, а также информацию о билетах на матчи и просмотре, и стимулы для участия, такие как пользовательские стикеры, фильтры и элементы геймификации.

Впервые FIFA и TikTok создадут мощную программу для создателей контента, которая предоставит избранной группе глобальных создателей контента TikTok уникальный доступ к невероятным закулисным моментам — таким как пресс-конференции и тренировки — и в процессе даст болельщикам уникальные, понятные взгляды на Чемпионат мира по футболу FIFA в TikTok. Кроме того, широкая группа создателей контента получит возможность использовать и совместно создавать архивные видеоматериалы FIFA.

«За последние несколько лет футбол на TikTok продемонстрировал взрывной рост во всем мире, и, будучи первой в истории предпочтительной платформой FIFA, мы рады, что болельщики смогут увидеть Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 не только в основное время, но и с эксклюзивным контентом и беспрецедентным доступом к создателям контента, — сказал Джеймс Стаффорд (James Stafford), глобальный руководитель контент-отдела TikTok. — TikTok GamePlan превращает фанатскую активность в измеримые бизнес-результаты для наших спортивных партнеров: вероятность того, что болельщики будут смотреть прямые трансляции матчей после просмотра спортивного контента на TikTok, на 42% выше. Мы охватываем следующее поколение футбольных болельщиков — особенно молодую и женскую аудиторию — и преобразуем эту страсть в реальный просмотр и вовлеченность в беспрецедентном масштабе».