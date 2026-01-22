spot_img
23 января, 2026
AZAL начинает сотрудничество с Accelya для развития NDC-стратегии розничных продаж

AZAL

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в состав AZCON Holding, подписало соглашение с международной IT-компанией Accelya о внедрении стандарта NDC (New Distribution Capability) с использованием решения FLX Select.

Соглашение является важным этапом в модернизации розничной модели продаж AZAL и направлено на трансформацию процессов формирования, дистрибуции и продажи тарифов и услуг через непрямые каналы — туристические агентства и онлайн-платформы.

Внедрение FLX Select позволит AZAL ускорить вывод тарифов и дополнительных услуг на рынок, обеспечить их единое и корректное представление во всех партнерских каналах, а также постепенно отказаться от ограничений традиционных моделей дистрибуции. В результате предложения авиакомпании станут более прозрачными для пассажиров и более удобными для туристических партнеров.

Решение FLX Select также обеспечит прямое подключение AZAL к глобальной экосистеме туристических продавцов и агрегаторов, позволяя использовать коммерческие преимущества стандарта NDC без сложных и длительных технических интеграций.

FLX Select является частью платформы FLX ONE компании Accelya и работает на базе облачной инфраструктуры Amazon Web Services (AWS), обеспечивая высокий уровень масштабируемости и безопасности. По данным независимой аналитической компании T2RL, решения Accelya используются почти в 50% всех NDC-транзакций в мире, что подтверждает лидирующие позиции компании в отрасли.

