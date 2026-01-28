Сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных

Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Персональные данные непрерывно подвергаются обработке: в сфере труда, в отношениях с органами управления, в области здравоохранения, при покупке товаров или услуг, во время путешествий или пользования интернетом. Как правило, люди не осведомлены о рисках, связанных с обработкой персональных данных, и о своих правах на защиту персональных данных. Чаще всего они не знают, как поступать в случае нарушения их прав, и не осведомлены о роли национальных структур по защите персональных данных.

Решение отмечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». В отдельных странах 28 января называют «Днем конфиденциальности».

Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные». Конвенция о защите персональных данных постоянно обновляется, для обеспечения соответствия ее принципов защиты персональных данных потребностям сегодняшнего дня.

28 января правительства, парламенты, национальные органы по защите персональных данных и другие участники проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о правах на защиту персональных данных и частную жизнь. Мероприятия могут включать в себя информационные кампании, ориентированные на широкую общественность, образовательные проекты для преподавателей и учеников, дни открытых дверей в организациях по защите персональных данных, а также конференции.