29 января, 2026
Apple планирует оснастить будущий флагман iPhone 18 Pro поддержкой Starlink

Apple планирует оснастить будущий флагман iPhone 18 Pro поддержкой Starlink

Компания Apple ведет переговоры со SpaceX об использовании спутниковой сети Starlink для обеспечения прямой сотовой связи (Direct-to-Cell) в будущих флагманах iPhone 18 Pro, об этом сообщает издание The Information. Техническую базу для проекта обеспечат спутники Starlink второго поколения (Gen2).

Если переговоры пройдут успешно, то прямое подключение к спутникам Starlink не потребует покупки какого-то дополнительного оборудования. Смартфон сможет подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите так же просто, как к обычным вышкам связи.

Apple стремится предложить пользователям полноценный спутниковый интернет и обмен сообщениями вне зон покрытия наземных сетей в 2026-2027 годах. Кроме того, компания планирует выпустить специальный API, который позволит сторонним разработчикам интегрировать функции спутниковой связи непосредственно в свои приложения.

На данное время Apple сотрудничает с компанией Globalstar для работы функции «Экстренный запрос — SOS»: пользователи могут связываться со службами экстренной помощи и близкими контактами даже вне покрытия сотовых сетей и Wi-Fi. Но несмотря на инвестиции Apple в размере около $2 млрд., Globalstar рассматривает возможность продажи бизнеса за $10 млрд., из-за растущего доминирования Starlink.

