Apple планирует оснастить будущий флагман iPhone 18 Pro поддержкой Starlink

Компания Apple ведет переговоры со SpaceX об использовании спутниковой сети Starlink для обеспечения прямой сотовой связи (Direct-to-Cell) в будущих флагманах iPhone 18 Pro, об этом сообщает издание The Information. Техническую базу для проекта обеспечат спутники Starlink второго поколения (Gen2).

Если переговоры пройдут успешно, то прямое подключение к спутникам Starlink не потребует покупки какого-то дополнительного оборудования. Смартфон сможет подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите так же просто, как к обычным вышкам связи.

Apple стремится предложить пользователям полноценный спутниковый интернет и обмен сообщениями вне зон покрытия наземных сетей в 2026-2027 годах. Кроме того, компания планирует выпустить специальный API, который позволит сторонним разработчикам интегрировать функции спутниковой связи непосредственно в свои приложения.

На данное время Apple сотрудничает с компанией Globalstar для работы функции «Экстренный запрос — SOS»: пользователи могут связываться со службами экстренной помощи и близкими контактами даже вне покрытия сотовых сетей и Wi-Fi. Но несмотря на инвестиции Apple в размере около $2 млрд., Globalstar рассматривает возможность продажи бизнеса за $10 млрд., из-за растущего доминирования Starlink.