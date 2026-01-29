Redmi Turbo 5 Max brendin ən uzunömürlü smartfonu oldu

Çində təqdim edilən Redmi Turbo 5 Max brend tarixində ən güclü batareyaya sahib smartfon kimi diqqət çəkib. Model yüksək muxtariyyət, flaqman səviyyəli prosessor, keyfiyyətli OLED ekran və tam suya davamlı korpusu nisbətən əlçatan qiymətlə bir araya gətirir.
Smartfonun əsas üstünlüyü 9000 mA·saat tutumlu akkumulyatordur. İstehsalçının məlumatına görə, cihaz 11 saatdan çox aktiv istifadə rejimində işləyə bilir. Redmi Turbo 5 Max 100 Vt sürətli şarjı (PPS protokolu daxil olmaqla), eləcə də 27 Vt reversiv şarjı dəstəkləyir. Bu göstəricilərə baxmayaraq, korpusun qalınlığı cəmi 8,15 mm, çəkisi isə 219 qram təşkil edir.
Ön paneldə 6,83 düymlük OLED ekran yerləşir. Displey 1,5K təsvir ölçüsü və 120 Hz yenilənmə tezliyi təklif edir. Yeni M10 materialı əsasında qurulan matrisin pik parlaqlığı 3500 nit səviyyəsinə çatır. Göz yorğunluğunu azaltmaq üçün 3840 Hz PWM tənzimlənməsi tətbiq olunub.
Smartfon MediaTek Dimensity 9500s prosessoru ilə təchiz edilib. Çip yalnız böyük nüvələrdən ibarət arxitekturaya və artırılmış keş yaddaşına malikdir. Konfiqurasiyadan asılı olaraq cihaz 12 və ya 16 GB LPDDR5X RAM, həmçinin 512 GB-a qədər UFS 4.1 yaddaş təklif edir.
Kamera hissəsində istehsalçı qənaətə üstünlük verib. Əsas kamera 50 MP Light Fusion 600 (1/1.95”) sensorundan ibarətdir və ona 8 MP ultra-geniş bucaq modulu yoldaşlıq edir. Video çəkilişi 4K 60 fps formatında mümkündür. Ekrana inteqrasiya edilmiş 20 MP ön kamera isə maksimum 1080p 60 fps səviyyəsində video çəkir.
Korpus metal çərçivə və şüşə-plastik arxa paneldən hazırlanıb. Smartfon IP66, IP68, IP69 və IP69K standartları üzrə suya və toza qarşı qorunur.
Redmi Turbo 5 Max artıq Çində satışdadır. 12 GB + 256 GB versiyası təxmini 359 dollar, 16 GB + 512 GB variantı isə təxmini 445 dollar qiymətlə təklif olunur.