Asus обновил игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 процессорами Intel Core Ultra 300 и AMD Ryzen AI 400

На CES 2026 компания Asus представила обновленные игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16. Устройства предлагают новейшие процессоры Intel Core Ultra 300, а также AMD Ryzen AI 400.

Asus ROG Zephyrus G14 получил 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 1000 нит, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 (точность цветопередачи Delta E < 1) и сертификатом VESA DisplayHDR True Black 500. Время отклика составляет 0,2 мс.

В зависимости от модификации, ноутбук построен на базе процессора Intel Core Ultra Series 3 (до 64 Gb ОЗУ) или AMD Ryzen AI (до 32 Gb), а также видеокартой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5080. Максимальная емкость SSD PCIe 4.0 во всех вариантах составляет 2 Tb. Заявленный показатель TDP модели на базе Intel составляет 130 Вт, у версии на AMD — 100 Вт.

Модель оснащена аккумулятором емкостью 90 Вт·ч и поставляется с блоком питания мощностью 250 Вт, для варианта на AMD заявлены аккумулятор емкостью 73 Вт·ч и блок питания на 200 Вт. Набор интерфейсов включает два порта USB-C с функцией DisplayPort Alt и мощностью до 100 Вт (USB4 на моделях AMD, Thunderbolt 4 на моделях Intel). Кроме того, в наличии есть USB-A, HDMI 2.1, слот для карты памяти и 3,5-мм аудиоразъем. Обе версии ноутбука оснащены шестью динамиками с Dolby Atmos и поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Asus ROG Zephyrus G16 получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Hz, пиковой яркостью 1000 нит, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 (точность цветопередачи Delta E < 1) и сертификатом VESA DisplayHDR True Black 500. Время отклика составляет 0,2 мс. Ноутбук представлен только в модификациях с процессорами Intel Core Ultra Series 3, предлагается графика вплоть до GeForce RTX 5090 и до 64 Gb ОЗУ. Заявленный TDP составляет до 160 Вт. Набор интерфейсов практически тот же, что у 14-дюймовой модели. Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 90 Вт·ч и поставляется с блоком питания мощностью 250 Вт.

Asus отмечает, что ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 получили новый механизм шарнира Easy Lift 2.0, упрощающий открытие и закрытие крышки, обновленную систему охлаждения с испарительной камерой, тремя вентиляторами с функцией полной остановки при отсутствии нагрузки, а также жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Также отмечается наличие 35-зонной RGB-подсветки.

Дата начала продаж и цены различных конфигураций ноутбуков будут объявлены позднее.