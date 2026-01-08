spot_img
9 января, 2026
Представлены мощные ноутбуки MSI Prestige 16 AI+ и 16 Flip AI+ с Intel Core Ultra X9 и графикой Arc B390

На CES 2026 компания MSI представила, кроме сверхлегкого ноутбука Prestige 13 AI+, еще две модели серии: Prestige 16 AI+ и Prestige 16 Flip AI+, которые также оснащены новейшими процессорами Intel.

Оба ноутбука оборудованы 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, соотношением сторон 16:10, переменной частотой обновления от 48 до 120 Hz, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 600 и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Дополнительно дисплей Prestige 16 Flip AI+ поддерживает сенсорное управление и работу со стилусом MSI Nano Pen.

В максимальной конфигурации ноутбуки получили топовый процессор Intel Core X9 388H Panther Lake-H со встроенной графикой Arc B390 Xe3, до 64 GbОЗУ (LPDDR5x-8533) и PCIe Gen5 SSD-накопитель. По словам компании, новая встроенная графика имеет производительность дискретной Nvidia RTX 4050 для ноутбуков. Также будет доступна конфигурация на базе Core Ultra 7 355H.

Из портов имеются два Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen1 Type-A, один HDMI 2.1. Есть веб-камера с разрешением Full HD и ИК-подсветкой для работы Windows Hello, сканер отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 и четыре динамика. Аккумулятор емкостью 81 Втч поддерживает быструю зарядку на 65 Вт.

Цены начинаются от $1399 на Prestige 16 AI+ и от $1629 на Prestige 16 Flip AI+ с процессорами Core Ultra X9. Вариант Prestige 16 Flip AI+ с Core Ultra 7 будет продаваться от $1549. Старт продаж намечен на 27 января.

