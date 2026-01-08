MSI представил сверхлегкий ноутбук Prestige 13 AI+ на базе новейших процессоров Intel

spot_img
9 января, 2026
Компания MSI привезла на выставку CES 2026 линейку премиальных ноутбуков Prestige. Серия ориентирована на профессионалов, создателей контента и пользователей, которым важен баланс высокой производительности, стильного дизайна и длительного времени автономной работы.

В этой новости мы расскажем о сверхлегкой модели Prestige 13 AI+. Устройство выполнено в корпусе из цельнометаллического магниево-алюминиевого сплава. Габариты составляют 299х210х15,9 мм, вес — 899 гр. Ноутбук оснащен 13-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K (2880 × 1800 пикселей) и соотношением сторон 16:10. Производитель заявляет о 100% охвате цветового пространства DCI-P3 и наличии сертификата VESA DisplayHDR True Black 500.

Предлагаются процессоры вплоть до новейшего Intel Core Ultra 9 386H поколения Panther Lake. В наличии интегрированная графика Intel Arc, а класс Copilot+ PC указывает на возможность локального запуска приложений искусственного интеллекта. За работу ИИ отвечает пакет MSI AI Engine, который обеспечивает оптимизацию режимов производительности, энергопотребления, охлаждения в зависимости от потребностей и типа рабочей нагрузки. Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять до 64 Gb LPDDR5x-8533, предусмотрен один NVMe SSD M.2 с интерфейсом PCIe 4.0.

Имеются два порта Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery 3.0, два USB Type-A 3.2 Gen1, полноразмерный HDMI 2.1, аудиоразъем, а также слот для карт microSD. Аккумулятор емкостью 53 Втч поддерживает быструю зарядку, адаптер питания имеет мощность 65 Вт. Есть камера разрешением 1080p с механической шторкой, два динамика мощностью по 2 Вт с поддержкой DTS Audio Processing и сертификацией Hi-Res Audio, дискретный чип TPM 2.0, поддерживается ИК-распознавание лица, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, поддержка Wi-Fi 7.0 и Bluetooth 6. Также заявлены функции ИИ-шумоподавления для улучшения качества голоса и изображения. Клавиатура ноутбука MSI Prestige 13 AI+ оснащена белой подсветкой, ход клавиш — 1,7 мм.

Цены и дата продаж MSI Prestige 13 AI+ пока не озвучены.

