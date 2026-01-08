MSI обновил серии игровых ноутбуков Raider, Crosshair и Stealth

Компания MSI на выставке CES 2026 представила обновленные серии игровых ноутбуков Raider, Crosshair и Stealth.

В серию MSI Raider 16 (2026) вошли модели 16 Max HX, 16 HX и A16 HX. Все модели получили 16-дюймовый OLED-экран с разрешением qHD+, частотой обновления 240 Hz и 100% охватом цветовой гаммы P3 (DisplayHDR True Black 1000). Также покупателям будут предложены более доступные конфигурации с IPS-матрицами. Raider 16 Max HX и 16 HX оснащены процессорами семейства Intel Core Ultra 200HX, до 128 Gb оперативной памяти и видеокартами GeForce до NVIDIA GeForce RTX 5090 включительно. Raider A16 HX — AMD Ryzen 9 9955HX, 96 Gb ОЗУ и RTX 5080 в топовой модификации.

В серию MSI Crosshair 16 (2026) вошли модели 16 Max HX и 16 HX. Обе оснащаются 16-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 2560×1600 пикселей и видеокартой RTX 5070. Процессоры у ноутбуков разные: Intel Core Ultra 200HX у Crosshair 16 Max HX и Core i9-14900HX у Crosshair 16 HX. Максимальный объем оперативной памяти — 128 и 96 Gb соответственно. Кроме того, только у версии Max есть модификация с OLED-экраном.

Ноутбук MSI Stealth 16 AI+ (2026) с толщиной корпуса 16,6 мм и весом до 2 кг оснащен процессором Intel Core Ultra 9 386H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. Экран такой же, как у моделей Raider 16, но с сертификатом VESA DisplayHDR True Black 600. Максимальный объем оперативной памяти составляет до 128 Gb (DDR5-7200).

Набор интерфейсов включает порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A и Ethernet, а также модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Емкость аккумулятора составляет 90 Втч. Отмечается RGB-подсветка клавиатуры и четыре динамика со звуком Nahimic.

Цены и дата начала продаж ноутбуков компания объявит позднее.