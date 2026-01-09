Razer показал концепт игровой гарнитуры с двумя камерами и поддержкой ИИ

Компания Razer показала на CES 2026 концепт носимого устройства в форм-факторе полноразмерных наушников под названием Project Motoko. Игровая гарнитура оснащена двумя камерами и процессором Snapdragon от Qualcomm, и предназначена для голосового взаимодействия с искусственным интеллектом. В отличии от традиционных AR-очков встроенный дисплей отсутствует.
Аксессуар позиционируется как гаджет с ИИ-функциями для повседневного использования. Благодаря камерам устройство сможет распознавать текст и объекты, на которые смотрит его владелец. Кроме того, встроенные микрофоны могут использоваться не только для голосового чата, но и для общения с нейросетями: GhatGPT, Gemini и другими.
Razer предлагает использовать игровую гарнитуру также и в быту: например, можно осмотреть продукты на столе и спросить встроенных в наушники ИИ-ассистентов, какое блюдо из этих ингредиентов можно приготовить.
По заверению разработчиков, встроенные в наушники камеры имеют куда более широкий угол обзора, чем человеческие глаза. Обработка видеопотока происходит прямо внутри наушников. А массив из нескольких микрофонов способен улавливать звук на дальней дистанции для лучшего контроля окружающей обстановки.
Когда и по какой цене появится гарнитура в продаже, пока не сообщается.