OpenAI запустил ИИ-переводчик ChatGPT Translate

Компания OpenAI запустила ChatGPT Translate — сервис для перевода текста на базе фирменного чат-бота, который может стать прямым конкурентом Google Translate.

Основным отличием ChatGPT Translate от переводчика Google является наличие опций по изменению стиля перевода. Можно сделать его более формальным или академическим, а также упростить для ребенка. Интерфейс ChatGPT Translate визуально напоминает Google Translate: два текстовых поля для ввода исходного текста и отображения результата, а также выпадающие меню для выбора языков.

Сервис поддерживает более 50 языков, а голосовой ввод доступен только через микрофон в мобильной версии сайта. Но пока что нет возможности загружать документы, отсутствует функция рукописного ввода и разговоров в реальном времени, которые есть у Google Translate.

На данное время ChatGPT Translate доступен только в виде веб-сервиса. OpenAI пока не объявила об официальном релизе и сервис может работать нестабильно.