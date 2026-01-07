Motorola представила свои новые флагманские устройства razr fold и motorola signature и инновации в области ИИ

Сегодня на ежегодной глобальной конференции Lenovo Tech World 2026 компания Motorola представила широкий ассортимент флагманских устройств, инновационные решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и новые девайсы своей экосистемы. Укрепив свое лидерство в области дизайна, мобильности и перспективных технологий, Motorola продемонстрировала, как она формирует новую главу в истории инноваций.

motorola razr fold

Сегодня Motorola анонсировала motorola razr fold, первый смартфон в новом для себя форм-факторе. Созданное для продуктивности и развлечений, это устройство сочетает в себе гибкие сценарии использования, интуитивно понятный интерфейс и встроенные функции ИИ, чтобы обеспечить универсальный опыт использования большого экрана в компактной форме.

Motorola razr fold имеет тонкий профиль с внешним дисплеем 6,56 дюйма, который предлагает привычный интерфейс традиционного смартфона. В разложенном виде большой внутренний дисплей 2K LTPO с диагональю 8,09 дюйма предоставляет просторное поле для многозадачности, творчества и погружения в контент. Адаптивные интерфейсы, гибкие настройки и поддержка стилуса moto pen ultra обеспечивают плавную производительность, а встроенные функции искусственного интеллекта, такие как Catch me up и Next Move, помогают пользователям оставаться в курсе событий и эффективно организовывать свою рутину в течение всего дня.

Устройство оснащено усовершенствованной системой камер. Его тройная задняя камера 50 Мп включает в себя основной датчик, сверхширокоугольный/макрообъектив и 3-кратный телеобъектив с перископом. Внешняя камера 32 Мп позволяет снимать высококачественные фотографии и видео при закрытом устройстве, а внутренняя камера 20 Мп поддерживает четкие видеозвонки и создание контента при открытом устройстве. Оснащенная датчиком Sony LYTIA, камера поддерживает запись Dolby Vision и усовершенствованную стабилизацию видео для получения результатов кинематографического качества.

motorola signature

Motorola объявила о запуске новой линейки смартфонов класса «ультра-премиум» motorola signature. Серия motorola signature, разработанная для пользователей, которые требуют совершенства в технологиях, дизайне и обслуживании, сочетает в себе изысканное мастерство, передовые характеристики и эксклюзивные возможности.

Motorola signature — самый изысканный и технологичный смартфон, созданный Motorola на сегодняшний день. Он отличается искусно выполненной отделкой, тщательно подобранными цветовыми решениями и предоставляет до семи лет обновлений ОС Android и безопасности, а также эксклюзивными возможностями, такими как круглосуточная поддержка. Первым устройством в линейке стал ультратонкий смартфон, самый тонкий в своем классе с четырьмя 50-мегапиксельными камерами˒ и мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 5 с технологией 3 нм, обеспечивающей производительность нового поколения и передовые возможности ИИ на устройстве.

Несмотря на тонкий профиль, motorola signature оснащен мощной кремниево-углеродной батареей емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки TurboPower 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. 6,8-дюймовый дисплей Extreme AMOLED в сочетании с технологиями Dolby Vision, Dolby Atmos и Sound by Bose обеспечивает захватывающие развлечения с исключительной яркостью, точностью цветопередачи и качеством звука.

Единая экосистема искусственного интеллекта

Motorola и Lenovo объявили о выпуске Motorola Qira, единой платформы искусственного интеллекта, разработанной для обеспечения единого интеллектуального опыта и взаимодействия на всех устройствах. Опираясь на опыт moto ai и Lenovo AI Now, Motorola Qira решает проблемы, с которыми сталкиваются пользователи при переключении между приложениями, устройствами и приложениями ИИ.

Motorola Qira объединяет ИИ-решения Lenovo и Motorola, включая moto ai, Lenovo AI Now, Creator Zone и Learning Zone под одним интерфейсом. Опираясь на общую базу знаний, эта интеллектуальная объединенная платформа сохраняет контекст на всех устройствах, позволяя пользователям создавать, фиксировать и бесшовно взаимодействовать со всеми своими устройствами, где бы они ни находились.

Платформа также включает партнерские приложения и утилиты, включая Microsoft 365 и Copilot, Qualcomm и Intel, Perplexity и Google, обеспечивая привычный для пользователя опыт взаимодействия с ИИ в различных сценариях своей повседневной жизни. Motorola Qira синхронизируется между устройствами, чтобы предвидеть потребности пользователей, сохранять контекст. Еще больше дополнительных функций и возможностей будет добавлено до конца года.

Проект Maxwell: прототип интеллектуального компаньона на базе ИИ

Motorola представила проект Maxwell, концептуальную модель интеллектуального помощника на базе ИИ (AI Perceptive Companion), разработанную Motorola 312 Labs. Проект Maxwell, призванный исследовать новые способы естественной интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь, демонстрирует работу контекстно-зависимого носимого устройства с функцией громкой связи в экосистеме Motorola Qira.

По запросу пользователя такой ИИ-компаньон непрерывно обрабатывает данные об окружающей среде — видит, слышит и понимает контекст — для предоставления аналитики в реальном времени и персонализированных рекомендаций. Например, пользователи, посещающие конференцию, могут попросить устройство прослушать основной доклад и сгенерировать резюме или набросать пост в социальной сети, и все это без необходимости взаимодействовать со смартфоном.

Ключевые функции, которые отличают Maxwell: AI Perceptive Companion от других:

Мультимодальное восприятие объединяет аудио- и визуальные данные из реального мира, предоставляя контекстную и персонализированную информацию в режиме реального времени через камеру, микрофоны и датчики.

объединяет аудио- и визуальные данные из реального мира, предоставляя контекстную и персонализированную информацию в режиме реального времени через камеру, микрофоны и датчики. Взаимодействие на естественном для пользователя языке и распознавание намерений используют возможности LAM (Large Action Models), которые не просто формулируют ответы, но и способны выполнять инициированные пользователем действия.

Это означает, что проект Maxwell: AI Perceptive Companion способен давать контекстные рекомендации, которые помогают автоматизировать и оптимизировать повседневные задачи. Несмотря на то, что на данный момент это всего лишь прототип, опыт, полученный в рамках проекта, будет использован в будущих исследованиях Motorola в области искусственного интеллекта.

motorola razr FIFA World Cup 26 Special Edition

В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который состоится через несколько месяцев, Motorola представила специальную версию motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Special Edition в рамках серии Collections by Motorola. Это устройство подчеркивает роль Motorola в качестве официального партнера по смартфонам Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.

motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition обладает теми же основными функциями, что и другие модели линейки razr, включая интеллектуальный внешний дисплей, камеру с искусственным интеллектом и функции moto ai. Титановый шарнир с защитой IP48 и аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивают устойчивость смартфона к влаге и пыли и длительную автономную работу. Устройство также имеет тематические опции персонализации, вдохновленные FIFA, такие как эксклюзивные обои, официальный рингтон на тему турнира и водяной знак FIFA для фотографий.

Расширение экосистемы аксессуаров moto things

Помимо анонсов смартфонов Motorola объявила о расширении своей экосистемы подключенных устройств, представив портативную колонку moto sound flow, часы moto watch, стилус moto pen ultra и трекер moto tag 2. Эти новинки в линейке moto things разработаны с возможностью бесшовной интеграции со смартфонами Motorola, предлагая пользователям большую гибкость применяемых сценариев применения и разнообразные возможности подключения.

Расширенная линейка включает в себя динамик с технологией Sound by Bose, стилус, совместимый как с motorola razr fold, так и с motorola signature, а также новые умные часы, разработанные в партнерстве с Polar для обеспечения расширенного мониторинга здоровья. Каждое устройство отражает внимание Motorola к высококачественным материалам, цветам, отобранным Pantone, и единому дизайну во всей экосистеме.

О технических характеристиках, цене и доступности motorola razr, motorola signature и других устройств экосистемы Motorola на нашем рынке будет сообщено дополнительно.

motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition будет доступна эксклюзивно только на рынке США и Канады.