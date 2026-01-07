Lenovo анонсировала новейшие продукты на базе искусственного интеллекта для потребительского сегмента

6 января в Лас-Вегасе, США, состоялось открытие международной выставки Consumer Electronics Show 2026, на которой компания Lenovo — мировой лидер в сегменте ПК — представила свои последние инновационные продукты для конечных пользователей. Обновление получили линейки Lenovo Aura Edition, Yoga и IdeaPad на базе Windows 11, настольные компьютеры с ИИ, портфель периферийных устройств и аксессуаров экосистемы Yoga.

Кроме того, Lenovo представила своего нового персонального ИИ супер-агента Lenovo Qira, который начнёт появляться на отдельных устройствах Lenovo и Motorola в 2026 году, помогая в синхронизации ПК, планшетов и смартфонов экосистемы пользователя. Разработанная на основе гибридной архитектуры с приоритетом приватности, Qira дополнит портфель решений для конечных пользователй Lenovo для предоставления им возможности более естественного и персонализированного взаимодействия со своими устройствами.

Обновления в линейке Lenovo Aura Edition

В устройствах Lenovo Aura Edition, созданных совместно с Intel, получили обновления следующие режимы:

Smart Modes автоматически определяет системные настройки, однажды установленные пользователем, для каждого из сценариев (работа, создание контента, игры, развлечения, учеба, видеоконференцсвязь), персонализируя работу ПК и помогая пользователям оставаться сосредоточенными, а их данные — защищёнными.

автоматически определяет системные настройки, однажды установленные пользователем, для каждого из сценариев (работа, создание контента, игры, развлечения, учеба, видеоконференцсвязь), персонализируя работу ПК и помогая пользователям оставаться сосредоточенными, а их данные — защищёнными. Smart Share упрощает совместную работу благодаря функциональности Tap‑to‑Launch, которая теперь поддерживает передачу видео и мгновенный обмен фотографиями между совместимыми устройствами, а также функциональности Tap‑to‑Pair для более быстрого подключения Bluetooth‑аксессуаров.

упрощает совместную работу благодаря функциональности Tap‑to‑Launch, которая теперь поддерживает передачу видео и мгновенный обмен фотографиями между совместимыми устройствами, а также функциональности Tap‑to‑Pair для более быстрого подключения Bluetooth‑аксессуаров. Smart Care предлагает поддержку и устранение неполадок в режиме реального времени, быстрый доступ к техническим специалистам Lenovo через приложения Smart Care для ПК или на смартфоне, включенные в пакеты расширенной гарантии Lenovo Premium Care / Premium Care Plus.

Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11)

Новый Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11) оснащен процессорами Intel Core Ultra 9 Series 3, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU и потрясающим OLED — дисплеем PureSight Pro Tandem 3.2K. Графические процессоры GeForce RTX 50 Series Laptop GPU с технологией NVIDIA Blackwell обеспечивают визуальную точность нового уровня, а в комбинации с NVIDIA DLSS 4 и NVIDIA Studio позволяют увеличить производительность и скорость в задачах генерации изображений.

Полностью переработанный дизайн корпуса ноутбука имеет новую двухцветную отделку Thunder Grey, продуманную систему охлаждения и фирменную черную клавиатуру Yoga с ходом клавиш 1,5 мм. В новой версии клавиатура располагается строго по центру нижней панели, что обеспечило дополнительное пространство для оптимального размещения фронтальных динамиков и позволило улучшить эргономику для комфортного набора текста.

Yoga Pro 9i Aura Edition — это Copilot+ PC, способный поддерживать задачи и творческие процессы с использованием ИИ (от редактирования фотографий и видео до генеративных инструментов и запуска игр класса AAA). Lenovo Power Engine использует ИИ для анализа активности пользователя и динамической оптимизации производительности с помощью трех режимов: Extreme Power Boost, Adaptive Performance и Extreme Low Power, помогая пользователям сбалансировать скорость, эффективность и время автономной работы.

Важным нововведением является Force Pad, который выполняет функции как сенсорной панели, так и поверхности для рисования. В сочетании с пером Yoga Pen Gen 2 на базе технологии Wacom он поддерживает точное рисование, создание заметок и редактирование дизайн-макетов прямо на панели, автоматически отключая ввод с сенсорной панели при использовании пера, чтобы предотвратить непреднамеренные нажатия.

Дисплей PureSight Pro Tandem OLED поддерживает 100% цветовые пространства Adobe RGB, P3 и sRGB и в пике достигает яркости до 1600 нит, обеспечивая реалистичную контрастность и цветопередачу согласно стандартам VESA HDR True Black 1000. Система Dolby Atmos с шестью динамиками обеспечивает насыщенный и детализированный звук, независимо от того, редактируют ли пользователи видео, микшируют аудио или наслаждаются развлекательным контентом. Порты Full-speed USB-A (10 Гбит/с) и Thunderbolt 4 помогают подключать любые дополнительные устройства, одновременно отвечая за быструю передачу данных и оптимизированные творческие рабочие процессы между подключенными девайсами экосистемы.

Yoga Pro 27UD-10

Yoga Pro 9i Aura Edition естественным образом синхронизируется с новым монитором Yoga Pro 27UD-10, разработанным специально для воплощения творческих процессов современных креаторов на большом экране.

Монитор Yoga Pro 27UD-10 имеет ультратонкий OLED-дисплей PureSight Pro 26,5”, который можно откалибровать непосредственно на Yoga Pro 9i с помощью утилиты Color Sync Mode от Lenovo. Эта функция гарантирует, что оба экрана используют общее цветовое пространство для единообразного отображения цветов в творческих рабочих процессах, которое активируется автоматически при подключении монитора к ноутбуку. При необходимости пользователи могут отключить режим Color Sync Mode в настройках монитора.

Монитор также оснащен съемной регулируемой камерой 4K, которая поддерживает запись профессионального уровня и может быть наклонена вниз для съемки рабочего пространства перед экраном, что делает ее идеальной для демонстраций, учебных пособий или практической творческой работы. Система из шести динамиков с усиленными басами обеспечивает иммерсивный звук и может синхронизироваться с аудиосистемой динамиков Yoga Pro 9i для расширения звуковой сцены и создания стереоэффекта.

Yoga Pro 27UD-10 — первый монитор для Windows PC, поддерживающий Dolby Atmos и Dolby Vision, а также первый в мире монитор, получивший 5 звезд за восприятие цветового объема от TÜV Rheinland (сертификат «5 Star Perceptual Color Volume»).

Встроенный хаб интерфейсов поддерживает передачу данных со скоростью 40 Гбит/с через кабель USB4 Type-C и питание 140 Вт, что позволяет уменьшить количество проводов на столе, а DisplayPort ввода/вывода позволяет подключать несколько экранов последовательно. Встроенный концентратор с 3 портами USB-C и 2 портами USB-A обеспечивает подключение любых периферийных устройств для создания домашней студии.

Наушники Lenovo YOGA PC Edition

Наушники Lenovo YOGA PC Edition разработаны специально для Yoga Pro 9i и монитора Yoga Pro 27UD-10.

Это накладные наушники с функцией активного шумоподавления, которые поддерживают как проводное, так и беспроводное Bluetooth-подключение. Традиционные проводные наушники могут искажать звук при активации функции шумоподавления, тогда как наушники Lenovo YOGA PC Edition позволяют избежать этого, гармонично синхронизируясь с высококачественным аудиовыходом ПК Yoga, включая только необходимые схемы подавления сторонних шумов и отключая дополнительную обработку звука при использовании в проводном режиме.

Наушники поддерживают протокол Bluetooth 5.3 для быстрого подключения к любому устройству в экосистеме Yoga нового поколения. Технология Sound от Bose обеспечивает профессионально настроенный звук как во время звонков, так и во время прослушивания музыки.

Yoga Pro 7i Aura Edition (15”, 11)

Мощной альтернативой флагманской модели Yoga Pro 9i является Yoga Pro 7i Aura Edition (15”, 11), оснащенный процессорами Intel Core Ultra 9 Series 3, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU с TDP 105 Вт и панелью Force Pad с поддержкой Yoga Pen Gen 2 в качестве опции. Его дисплей 2,5K PureSight Pro с пиковой яркостью 1100 нит обеспечивает исключительную четкость, подтвержденную сертификатом VESA DisplayHDR True Black 1000, а два порта Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A Gen 2 и кардридер SD позволяют подключать широкий портфель дополнительных устройств для организации собственной креативной студии.

Для пользователей, которые ценят гибкость конвертируемых устройств, Lenovo представила новый Yoga 7a 2-в-1 с шарниром на 360°, который будет доступен в версиях 14” и 16”. В комплекте с устройством идет перо Yoga Pen Gen 2 на базе технологии Wacom и поддержкой нового режима Canvas для более естественного рисования и создания заметок. Ноутбуки Yoga 7a 2-в-1 оснащены процессорами AMD Ryzen AI серии 400. А для удобной транспортировки устройства Lenovo предлагает чехол Yoga Tote Sleeve, который превращается в эргономичную подставку и может вмещать ноутбук, зарядное устройство, Yoga Pen Gen 2, наушники и другие предметы первой необходимости.

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”, 11)

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14”, 11) — это ультратонкий Copilot+ PC, который значительно превосходит другие устройства своего класса в производительности благодаря процессорам Intel Core Ultra X9 Series 3 и встроенным графическим процессорам Intel Arc с 12 Xe графическими ядрами. Ноутбук обеспечивает исключительную точность отображения и достаточную мощность для выполнения ресурсоемких творческих задач с использованием ИИ. Устройство также оснащено сверхбыстрой оперативной памятью 9600 МГц RAM, которая ускоряет рендеринг и многозадачность. Корпус ноутбука из магниевого сплава, оптимизированный дисплей, усовершенствованная система охлаждения и эргономичный Force Pad позволили инженерам создать устройство весом 975 граммов без ущерба для прочности и производительности.

Дисплей PureSight Pro POLED с разрешением 2,8K отличается ярким и насыщенным изображением, пиковой яркостью HDR 1100 нит и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 1000.

Корпус нового Yoga теперь полностью имеет матовое покрытие, устойчивое к воздействию жира и появлению отпечатков пальцев.

Yoga Slim 7x (14”, 11)

Творческим людям, которые много путешествуют, нужен мощный, портативный ноутбук с хорошей автономностью. Yoga Slim 7x (14”, 11) разработан именно для этих целей. Этот тонкий ноутбук с Windows 11 весом 1,17 кг и толщиной 13,9 мм работает на платформе Snapdragon X2 Elite или Snapdragon X2 Plus, благодаря чему с легкостью справляется с многозадачностью, моделированием ИИ и другими высокоинтенсивными нагрузками.

Встроенный мощный аккумулятор обеспечивает максимальную производительность и скорость вычислений как при подключении к источнику питания, так и без него. Во втором случае ноутбук может работать до 29 часов от одной зарядки. Yoga Slim 7x (14”, 11) оснащен дисплеем PureSight Pro OLED с разрешением до 2,8K и пиковой яркостью 1100 нит (HDR). Веб-камера MIPI IR с разрешением 9 Мп обеспечивает четкое изображение и яркую цветопередачу во время видеозвонков и прямых трансляций.

Yoga Slim 7a (14”, 11)

В серии Yoga Slim также доступна модель Yoga Slim 7a (14”, 11) на базе AMD. Процессоры AMD Ryzen AI серии 400 обеспечивают стабильную производительность и энергоэффективность. Опционально доступная конфигурация с дисплеем 2,8K PureSight Pro OLED, который отражает точность цветопередачи и контрастность, характерные для всей линейки Yoga Slim, делая Yoga Slim 7a (14”, 11) идеальным выбором для ретуширования фотографий, цветокоррекции видео или повседневного использования.

Настольные компьютеры серии Yoga

Линейка настольных компьютеров Lenovo Yoga пополнилась в этом году моноблоком Yoga AIO i Aura Edition и ультракомпактным Yoga Mini i. Каждый из них привносит уникальные преимущества в студийное или домашнее рабочее пространство, превосходный дизайн, интеллектуальные функции и бесшовное взаимодействие с другими элементами экосистемы Yoga.

Yoga AIO i Aura Edition (32”, 11)

Моноблок Yoga AIO i Aura Edition (32”, 11) — это Copilot+ PC, который сочетает превосходную производительность, потрясающий 4K OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц и иммерсивной адаптивной подсветкой в элегантном изящном корпусе, который идеально впишется в интерьер любой творческой студии. Устройство работает на процессорах Intel Core Ultra X7 Series 3, а с помощью Copilot+ обеспечивается поддержка приложений ИИ.

Встроенная адаптивная подсветка не только синхронизируется с видеоконтентом на экране дисплея, но и уведомляет пользователя о поступающих сообщениях и других системных алёртах, не прерывая его творческого процесса. Цвет подсветки и тип уведомлений настраиваются пользователем. Динамики Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos отвечают за погружение в мир аудио- и видеоконтента, предоставляя пользователю еще больше впечатлений.

В минималистичный дизайн Yoga AIO i Aura Edition (32”, 11) аккуратно вписан набор интерфейсов для подключения широкого спектра периферийных устройств, включая скрытый USB-разъем для беспроводной клавиатуры и мыши, а также порты Thunderbolt 4 и HDMI 2.1 для подключения. 16 Мп камера Face ID оснащена электронным затвором.

Lenovo Yoga Mini i (1л, 11)

Lenovo Yoga Mini i (1л, 11) предлагает мощную производительность в цилиндрическом алюминиевом корпусе объемом 0,65 л и весом всего 600 граммов. Yoga Mini i (1л, 11) оснащен процессорами Intel Core Ultra X7 Series 3, которые обрабатывают сложные рабочие процессы и с легкостью справляются с многозадачностью благодаря встроенной функциональности ИИ. Этот ПК имеет динамик и микрофон для бесперебойного мультимодального взаимодействия; акселерометр с сенсорным датчиком для интуитивного обмена изображениями и видео, и передачи файлов между устройствами посредством Smart Connect; а также встроенный сканер отпечатков пальцев, который обеспечивает дополнительную безопасность доступа к устройству.

Yoga Mini i (1L, 11) может определять присутствие пользователя с помощью Wi-Fi-сенсора, который идентифицирует изменения в существующих Wi-Fi-сигналах, вызванные движением объектов или людей, и автоматически просыпается, сигнализируя пользователю о готовности к работе с помощью адаптивной подсветки. Этот мини-ПК также информирует пользователя о новых электронных письмах и другой важной информации с помощью светового импульса, что делает взаимодействие более естественным.

Yoga Mini i (1L, 11) оснащен множеством портов для беспроблемного подключения к множеству периферийных устройств, включая два порта Thunderbolt 4.0 и два USB-C Gen 2, USB-A и HDMI. Устройство может поддерживать одновременное подключение до четырех дисплеев высокого разрешения, с легкостью обеспечивая высокоскоростную обработку и передачу данных.

Обновления в линейке IdeaPad

IdeaPad Pro 5i (16”, 11)

IdeaPad Pro 5i (16”, 11) создан для широкого круга пользователей, которым нужна быстрая и надежная производительность для выполнения задач создания и редактирования мультимедиа-контента. Оснащенный процессорами Intel Core Ultra X9 Series 3 и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, этот Copilot+ PC обеспечивает поддержку ИИ нового поколения.

Его 2,8K OLED-дисплей с цветовым охватом 100% DCI-P3 отвечает за яркое и точное изображение, а аккумулятор емкостью до 99 Вт·ч с функцией быстрой зарядки Rapid Charge гарантирует длительную работу в течение всего дня. Дополнительный слот для SSD-накопителя позволяет увеличить память в будущем, что делает Pro 5i гибким выбором для растущих творческих потребностей.

IdeaPad 5a и 5x 2-in-1

Новые модели IdeaPad 2-в-1 предлагают гибкость универсальных форм-факторов для пользователей, которые переключаются между набором текста, рисованием, просмотром контента или ведением заметок. Оснащенный процессорами AMD Ryzen AI серии 400, IdeaPad 5a 2-в-1 (15”, 11) поддерживает рукописный ввод и рисование с помощью Lenovo Pen Gen 2, устройство имеет WUXGA OLED-дисплей и динамики Dolby Audio.

IdeaPad 5x 2-в-1 (14”, 11) работает на базе новейшей платформы Snapdragon X2 Plus, демонстрирует длительную автономность при работе от аккумулятора и стабильную производительность при подключении к сети. Входящее в комплект перо Lenovo Linear Pen 2 (AES 3.0) обладает чувствительностью к наклону и нажатиям разного уровня, обеспечивая комфорт пользователя при ведении письменных заметок или скетчинге, а конструкция с двумя слотами для RAM и SSD обеспечивает возможность расширения хранилища по мере роста потребностей пользователя.

IdeaPad Slim 5x (13”, 11 и 15”, 11)

Линейка IdeaPad Slim 5x представлена в размерах 13” и 15”. Эти ноутбуки оснащены процессорами Snapdragon X2 Plus, поддерживающими функции искусственного интеллекта нового поколения, они имеют цельнометаллический тонкий и легкий корпус, мощный встроенный аккумулятор с длительностью автономной работы до 21 часа.

13-дюймовая модель весит всего 1,2 кг и имеет толщину 14 мм, а 15-дюймовая конфигурация доступна с OLED-дисплеем с разрешением до 2,5K. Поддержка ускоренной зарядки Rapid Charge Boost всего за 15 минут позволяет зарядить устройство для работы в течение 2 часов.

Аксессуары и взаимодействие между устройствами

Lenovo продолжает улучшать способы синхронизации, создания и перемещения данных между устройствами экосистемы с помощью новых аксессуаров и обновленных функций Smart Connect. Обновленная версия Smart Connect делает важный шаг в направлении бесшовной интеграции нескольких устройств, теперь предлагая поддержку iOS в дополнение к Android, Windows и еще большему портфелю совместимых решений экосистемы Lenovo. Smart Connect объединяет ПК, планшеты, телефоны, дисплеи, телевизоры и аксессуары в единую облачную платформу с несколькими режимами подключения, включая сотовую связь, Wi-Fi и кабельное подключение. С помощью новых жестов управления пользователи могут открывать приложения телефона на ПК, зеркалировать дисплей ПК на планшет, создавать сводки документов ПК с помощью телефона или мгновенно передавать изображения с помощью функций «Turn to Share» и «Tap to Launch».

Lenovo представляет новую беспроводную механическую клавиатуру Lenovo 900 и мышь, выполненных в стильном полупрозрачном дизайне в цветах Thunder Grey и Cloud Grey. Клавиатура оснащена специально разработанным Lenovo 4-точечным механическим переключателем для плавного и стабильного набора текста, а также возможностью сопряжения с несколькими устройствами через унифицированный 2,4G-разъем или двухканальный Bluetooth.

Lenovo Multi—port USB—C 100W GaN Charger – это новое зарядное устройство, которое может одновременно питать ноутбук, смартфон и другое устройство. Lenovo Combo 2-в-1 Power Bank – сочетает в себе зарядное устройство 140 Вт и внешний павербанк емкостью 10 200 мА·ч в портативном корпусе с информационным дисплеем.

Chromebook Plus i (15”, 10)

Новый идеальный вариант для продуктивной работы и развлечений — Lenovo Chromebook Plus 15” i (15”, 10) — добавляет функции искусственного интеллекта Google к универсальному устройству на базе процессора Intel Core i3. Доступный в потребительской и образовательной версиях, Chromebook Plus i (15”, 10) впечатляет 15-дюймовым дисплеем 2K IPS и аудиосистемой, настроенной Waves, обеспечивает высокую производительность благодаря автономной работе до 11 часов, полноценной цифровой клавиатуре и увеличенной сенсорной панели, сканеру отпечатков пальцев и веб-камере 5 Мп с заслонкой для обеспечения конфиденциальности. Chromebook Plus i (15 дюймов, 10) прошел испытания на соответствие стандартам прочности MIL-STD-810H, что позволяет не беспокоиться о его сохранности, где бы он ни находился.

О доступности представленных устройств и ценах на них в Азербайджане будет сообщено дополнительно.