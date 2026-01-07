Lenovo представила концептуальные устройства для эпохи искусственного интеллекта

На ежегодной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show 2026, проходящей в эти дни в США, Lenovo представила концепции персональных вычислительных решений будущего на базе искусственного интеллекта. Корреспондент Инфосити побывал на презентациях компании в Лас Вегасе и рассказал о самых интересных и любопытных устройствах.

Lenovo Legion Pro Rollable (концепт)

Чемпионаты в киберспорте проходят на дисплеях диагональю 24 дюйма и больше, поэтому подготовка к таким соревнованиям должна максимально точно воспроизводить условия игровых турниров. Эта задача усложняется, когда профессиональным киберспортсменам приходится постоянно путешествовать. Концепт ноутбука Lenovo Legion Pro Rollable был создан как ответ на этот вызов для геймеров, которым требуется профессиональный уровень производительности в устройстве, способном сопровождать их в дороге.

Концепт Legion Pro Rollable оснащён рулонным дисплеем Lenovo PureSight OLED, который растягивается с обеих сторон благодаря двухмоторной конструкции с натяжным механизмом. Такая система обеспечивает увеличение и уменьшение экрана с минимальной вибрацией и шумом, создавая плавный и контролируемый процесс трансформации. Специальный механизм поддерживает равномерное натяжение OLED‑панели, а используемые материалы с низким коэффициентом трения защищают её от износа на всех этапах цикла сворачивания.

Дисплей Lenovo PureSight OLED имеет исходную диагональ 16 дюймов в режиме Focus Mode — когда игроки оттачивают точность движений и улучшают реакцию. Для тренировки периферийного зрения, ротационных упражнений и командной координации используется режим Tactical Mode с расширением экрана до 21,5 дюйма. Также в ноутбуке предусмотрен режим Arena Mode с увеличением экрана до полноценного 24‑дюймового формата. Это позволяет профессиональным киберспортсменам, путешествующим по миру, возить с собой компактное устройство, но тренироваться на большом экране.

Legion Pro Rollable создан на базе Legion Pro 7i и оснащён топовыми процессорами Intel Core Ultra и графикой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Построенные на архитектуре NVIDIA Blackwell, видеокарты GeForce RTX 50‑й серии открывают новые возможности для геймеров и создателей контента. Благодаря огромному запасу вычислительной мощности для задач ИИ серия RTX 50 обеспечивает новые впечатления и графику нового уровня. Технология NVIDIA DLSS 4 многократно увеличивает производительность, позволяет генерировать изображения с беспрецедентной скоростью и раскрывает творческий потенциал с помощью NVIDIA Studio.

Концепт также оснащён Lenovo AI Engine+, работающим на базе Lenovo LA Core (LA1 + LA3). Он включает систему распознавания сценариев в реальном времени, которая повышает FPS и оптимизирует ресурсы для достижения максимальной производительности. Smart FPS динамически подстраивает параметры, обеспечивая плавный и стабильный игровой процесс даже в интенсивные моменты баттлов. ИИ-оптимизация CPU и GPU позволяет ещё больше увеличить FPS для поддержки игровых сценариев уровня профессиональных соревнований.

AI Frame игровой дисплей (концепт)

Концепт игрового дисплея AI Frame имеет встроенные функции ИИ, которые помогают геймерам оттачивать базовые навыки и лучше отслеживать ключевую визуальную информацию во время игры. Концептуальное устройство предлагает следующие программные фичи:

AI Scene Detection : Определяет тип игры и интеллектуально «подсвечивает» ключевые области, выводя их в правый верхний угол экрана. Это делает карту более читаемой и выделяет важные визуальные элементы в моменты интенсивных игровых состязаний, что особенно характерно для игр таких жанров, как шутеры (FPS) или командные стратегии (MOBA). Выводимое в фокус увеличенное изображение дополнительно улучшено алгоритмами ИИ для максимальной чёткости, когда каждая доля секунды имеет значение.

: Определяет тип игры и интеллектуально «подсвечивает» ключевые области, выводя их в правый верхний угол экрана. Это делает карту более читаемой и выделяет важные визуальные элементы в моменты интенсивных игровых состязаний, что особенно характерно для игр таких жанров, как шутеры (FPS) или командные стратегии (MOBA). Выводимое в фокус увеличенное изображение дополнительно улучшено алгоритмами ИИ для максимальной чёткости, когда каждая доля секунды имеет значение. Cursor Tracking : Отслеживает положение курсора на экране и выводит увеличенную картинку вокруг него в правый верхний угол дисплея.

: Отслеживает положение курсора на экране и выводит увеличенную картинку вокруг него в правый верхний угол дисплея. AI Game Assistance : Распознаёт боссов и сложные участки миссий в широком спектре игр и предоставляет рекомендации в реальном времени. Монитор динамически перенастраивается, чтобы отображать как игру, так и небольшое окно с подсказками.

: Распознаёт боссов и сложные участки миссий в широком спектре игр и предоставляет рекомендации в реальном времени. Монитор динамически перенастраивается, чтобы отображать как игру, так и небольшое окно с подсказками. Adaptive AI Lighting: Создаёт атмосферную подсветку в режиме реального времени, которая синхронизируется с проиходящим на экране. Например, при получении урона персонажа в игре — подсветка меняет цвет, сигнализируя о повреждениях.

ThinkPad Rollable XD (концепт)

Концепт ThinkPad Rollable XD — это смелое переосмысление ноутбука компанией Lenovo, с расширяющимся экраном. Представленный прототип имеет выдвигающийся экран, обращенный к пользователю, и расширяющийся на внешнюю поверхность крышки ноутбука, обращенную к окружающему миру. По замыслу Lenovo, такой смелый дизайн обеспечивает беспрецедентную многозадачность, персонализацию и облегчает совместную работу.

Опираясь на опыт разработки ранее представленных инновационных устройств, таких как первый в мире складной ПК ThinkPad X1 Fold или первый в своем роде ноутбук с растягивающимся экраном — ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI, представленный сегодня прототип легко трансформирует рабочее пространство из компактного 13,3-дюймового в почти 16-дюймовое, позволяя поддерживать многозадачность и адаптивные рабочие потребности пользователя. Другими словами, пользователи ThinkPad Rollable XD получают на 50% больше экранного пространства, не нося с собой более габаритный 16-дюймовый ноутбук.

С помощью жестового и голосового управления на ThinkPad Rollable XD можно запускать приложения или переключать режимы. Прозрачная крышка ноутбука разработана совместно Lenovo и Corning и имеет угол раскрытия 180°. Она выполнена из закаленного стекла Corning Gorilla Glass Victus 2, что обеспечивает не только прочность, но и дает возможность продемонстировать инженерное мастерство Lenovo, показывая сложные механизмы, которые приводят в действие сворачиваемый экран.

Благодаря функциям на базе искусственного интеллекта, таким как перевод в реальном времени, голосовой помощник, мультимодальные взаимодействия и управление при закрытой крышке, ThinkPad Rollable XD Concept открывает новые возможности для профессионалов гибридной рабочей среды, а также для различных сценариев применения и взаимодействия в формате «один ко многим». Это революционное устройство — не просто ПК, а платформа для более эффективной работы, более активного взаимодействия с инновациями будущего.

Lenovo Personal AI Hub (концепт)

Проект Kubit представляет прототип персонального ИИ-хаба от Lenovo. Это персональное периферийное облачное устройство для поддержки приложений ИИ на ПК, смартфонах, носимых устройствах и решениях для умного дома в экосистеме пользователя. Внутри прозрачного сенсорного дисплея размещены две компактные рабочие станции ThinkStation PGX с ИИ, построенные на базе NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip. Хаб собирает данные с различных платформ, чтобы пользователь мог получить доступ к аналитике, приложениям ИИ и высокопроизводительным персональным вычислениям ИИ. Персональный хаб поддерживает сенсорное и голосовое управление и предоставляет безграничный набор сценариев для взаимодействия человека с технологиями его повседневной и рабочей экосистемы.

Lenovo AI Glasses (концепт)

Прототип очков Lenovo AI Glasses меняет принцип взаимодействия пользователей с окружающей средой и унифицирует рабочий процесс, предлагая сочетание вычислительной мощи ИИ, управления мультимедиа и синхронизации с несколькими устройствами.

Беспроводные, подключаемые к смарт-устройству, очки AI Glasses поддерживают интуитивное сенсорное и голосовое управление, функцию громкой связи и воспроизведения музыки, телесуфлер для презентаций и выступлений. С помощью таких очков пользователи могут работать и взаимодействовать со своими личными устройствами, не доставая телефон или компьютер.

В основе прототипа лежит технология Lenovo Qira, которая задействует возможности ИИ сопряженных смартфонов или компьютеров для обеспечения ряда пользовательских сценариев: мгновенного перевода или распознавания изображений. Это позволяет пользователям мгновенно понимать контекст того, что они видят и слышат. С помощью функции Catch Me Up пользователь может получать сводку уведомлений со своих подключенных устройств, чтобы быстро войти в курс дела, например, в начале рабочего дня.

Вес прототипа Lenovo AI Glasses всего 45 г. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов в режиме интенсивной работы или развлечений. Эти умные очки воплощают в себе видение бесшовной, усовершенствованной искусственным интеллектом жизни, в которой технологии работают в тесном взаимодействии с пользователем в течение всего дня.

Дисплейные ИИ решения (концепты)

Прототип Lenovo Smart Sense Display — это больше, чем просто дисплей; это интеллектуальный хаб для нескольких устройств. Помимо подключения с помощью кабелей, этот 27-дюймовый UHD-дисплей может автоматически подключаться по беспроводной сети к мобильному телефону, ноутбуку или планшету пользователя. Благодаря такому сопряжению пользователи могут легко транслировать контент со своих устройств и наслаждаться эффективной совместной работой на нескольких экранах.

Lenovo Smart Sense Display имеет интуитивно понятный интерфейс, который при помощи интеллектуального помощника поддерживает взаимодействие с пользователем на естественном языке с помощью сенсорных или голосовых команд. Благодаря гибкому управлению окнами и функции «перетаскивания» многозадачность стала проще, чем когда-либо.

Еще одна представленная сегодня концепция интеллектуального дисплея — AI-Powered Personalized Display — позволяет адаптировать визуальные решения Lenovo к потребностям различных пользователей в режиме реального времени. Данный прототип разработан как дисплей для нескольких пользователей. С помощью встроенного ИИ такой монитор автоматически подстраивает настройки экрана в зависимости от профиля пользователя, находящегося за экраном, с учетом времени суток и его географической локации для автоадаптации циркадных ритмов, яркости дисплея, цветовой температуры и мониторинга показателей здоровья (осанки, усталости глаз и т.д.) в режиме реального времени.

Умные аксессуары

Прототип адаптивной компактной клавиатуры Lenovo Adaptable Keyboard Concept позволяет настраивать ход клавиш и оптические элементы под индивидуальные потребности пользователя, а также в зависимости от сценариев использования. Такая интеллектуальная клавиатура дает возможность пользователю переключаться между настройками клавиатуры и ее сенсорных характеристик для молниеносных действий в играх или более контролируемых, требующих точности рабочих сценариях.

Концепция самозаряжающегося комплекта Lenovo Self-Charging Kit включает клавиатуру и мышь, работающие на основе технологии сбора света нового поколения, которым достаточно для функционирования освещенности всего 50 люкс. Мышь, одна из первых в отрасли, действительно не требует зарядного устройства. Для пополнения заряда она может использовать как солнечную энергию, так и обычное искусственное освещение. Независимо от того, является ли пользователь активным путешественником или ценит эстетику беспроводного рабочего пространства, такой самозаряжающийся комплект может стать более удобным и экологичным решением для разработки периферийных устройств будущего.