Microsoft добавил в Windows 11 возможность отключить Copilot, но условия выполнения непростые

Компания Microsoft объявила в официальном блоге разработчиков, что пользователи с администраторскими правами теперь смогут удалять предустановленное приложение Microsoft Copilot с устройств под управлением Windows 11 Pro, Enterprise и Education. Данная функция появилась в сборке Windows 11 Insider Preview Build 26220.7535 (KB5072046) и пока доступна только участникам программ Dev и Beta Channel.

Однако эта возможность доступна далеко не всем — только если система соответствует ряду технических условий. На ней должны быть установлены как бесплатное приложение Microsoft Copilot, так и платный сервис Microsoft 365 Copilot. При этом приложение Copilot не должно быть установлено пользователем вручную и не должно было запускаться в течение последних 28 дней. Но даже после удаления бесплатного Copilot входящий в подписку Microsoft 365 Copilot останется доступным.

Последний пункт может быть трудновыполнимым, так как по умолчанию Copilot прописан в автозагрузку при входе в Windows, а также активируется комбинациями клавиш Windows + C, Alt + Space или через специальную клавишу на некоторых клавиатурах. Даже если администратор отключит автозапуск в диспетчере задач, случайное нажатие клавиши легко приведет к запуску приложения и сбросит 28-дневный отсчет.