Серия REDMI Note превысила 460 миллионов поставок по всему миру

Xiaomi, третий крупнейший производитель смартфонов в мире с долей 14% рынка в Q3 2025 года (Omdia), продолжает укреплять позиции глобального технологического бренда. По состоянию на сентябрь 2025 года число ежемесячных активных пользователей Xiaomi превысило 740 миллионов.

Бренд REDMI сыграл ключевую роль в росте компании: совокупные мировые поставки смартфонов REDMI Note превысили 460 миллионов устройств в более чем 100 странах. В 2023 году общий объём поставок смартфонов REDMI достиг 1 миллиарда.

В январе Xiaomi представит новую серию REDMI Note 15, которая продолжает развитие линейки за счёт повышенной надёжности, производительности и пользовательского опыта. Смартфоны серии получили технологию REDMI Titan Durability, улучшенную защиту от падений, воды и пыли, а также увеличенное время автономной работы.

Серия REDMI Note 15 предлагает флагманские технологии в среднем ценовом сегменте: кремний-углеродные аккумуляторы, систему охлаждения Xiaomi IceLoop, AI-функции и цены в диапазоне от 199 до 499 долларов США. Флагман линейки — REDMI Note 15 Pro+ 5G — оснащён 200-МП камерой, защитой IP66/IP68/IP69/IP69K и сертификацией SGS 5-Stars Premium Performance.

Развитие серии поддерживается масштабными инвестициями Xiaomi в исследования и разработки: за первые три квартала 2025 года компания вложила 23,5 млрд юаней, а в 2026 году планирует увеличить инвестиции до 40 млрд юаней. Xiaomi управляет более чем 730 лабораториями в 11 городах и собственными высокотехнологичными производственными площадками.

Серия REDMI Note остаётся воплощением философии Xiaomi «Innovation for Everyone», делая передовые технологии доступными широкой аудитории.

С 16 января данные смартфоны будут доступны в официальных розничных сетях Kontakt, Irshad, Baku Electronics и Soliton. Следите за обновлениями в магазинах-партнёрах и на официальных онлайн-площадках, чтобы первыми узнать о наличии и специальных предложениях.