Acer ProDesigner — безрамочный 6K-монитор для профессионалов

На CES 2026 компания Acer представила 31,5-дюймовый монитор ProDesigner (PE320QX), ориентированный на профессиональных создателей контента. Устройство поддерживает высокое разрешение 6016 × 3384 пикселей при частоте обновления 60 Hz. Кроме того, монитор выделяется хорошей точностью цветопередачи и расширенным набором интерфейсов.

В основе Acer ProDesigner используется 10-битная IPS-матрица (8 бит + FRC) с пиковой яркостью 600 нит и поддержкой HDR. Максимальный показатель контрастности составляет 100 000 000:1 (ACM). Цветовой охват — 98% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, время отклика панели — 4 мс (GtG).

Набор интерфейсов включает разъемы DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и пару USB 4 (выходная мощность 100 и 15 Вт), а также USB-хаб с портами Type-A. Есть два встроенных динамика мощностью по 5 Вт. Эргономичная подставка регулирует высоту, углы поворота и наклона. Технология AI ProxiSense распознает присутствие человека перед экраном. Если пользователь не обнаружен, монитор автоматически переходит в спящий режим для снижения энергопотребления.

Монитор Acer ProDesigner поступит в продажу во втором квартале по цене $1499,99.