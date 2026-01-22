Игровой смартфон Realme Neo 8 получил передовой LTPO-экран от Samsung

Компания Realme сегодня представила в Китае смартфон Neo 8. Аппарат получил корпус с металлической рамкой, полупрозрачную заднюю крышку и блок с фирменной RGB-подсветкой Awakening Halo. Realme Neo8 оснащен 10-битным 6,78-дюймовым передовым LTPO-экраном Samsung Sky Screen (M14) с разрешением 2772 × 1272 пикселя (450 ppi), частотой обновления 1-165 Hz, частотой сенсорного слоя 3800 Hz и особо прочным стеклом Crystal Armor. Максимальная яркость составляет 3800 нит, пиковая — 6500 нит. Частота 165 Hz поддерживается более чем в 30 популярных играх. Заявлена поддержка HDR10+ и 100% охват DCI-P3.

В основе аппаратной платформы лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Gen 5, за графические возможности отвечает ускоритель Adreno 840. Предусмотрена оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1. Отмечается наличие режима PC Handheld Mode, позволяющего запускать ряд ПК-игр непосредственно на смартфоне.

Основная камера представлена тремя датчиками: главный на 50 Мп (Sony IMX896, 1/1,56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 гр.) и модуль с перископным объективом на 50 Мп (W-образная оптика, f/2.8, ЭФР 80 мм, OIS, оптический зум 3.5x, максимальный зум 120x). Камера может записывать видео 4K@60/30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4, ЭФР 23 мм, запись видео 1080p@60/30fps).

Емкость аккумулятора составила 8000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 80 Вт, а также сквозное питание (от сети минуя аккумулятор). По заявлению компании, смартфон способен обеспечить до 7,7 часа непрерывного мобильного гейминга или более 20 часов просмотра видео.

Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, чип NFC, две nanoSIM-карты, порт USB 2.0 Type-С, мощный вибромотор, ИК-излучатель, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (в экране) и высокая защита от воды и пыли по стандартам IP66/68/69. Смартфон работает на базе Android 16 с интерфейсом Realme UI 7.0. Габариты и вес: 162,0 х 77,07 х 8,3 мм, 215 гр.

Цены на Realme Neo 8: 12/256 Gb — $345, 16/256 Gb — $390, 12/512 Gb — $415, 16/512 Gb — $460, 16 Gb/1 Tb — $530. На выбор покупателей доступны три расцветки: фиолетовая, белая и черная. Продажи в Китае уже стартовали. Сроки глобального запуска пока не сообщаются.