Honor 2026-cı ildə noutbuk bazarını fəth etməyə hazırlaşır

Çinli insayder @WangzaiBaiShiTong-un məlumatına görə, Honor 2026-cı ildə noutbuk seqmentinə ciddi şəkildə fokuslanmağı planlaşdırır. Şirkət həm gündəlik istifadə üçün nazik modellər, həm də yüksək performanslı iş stansiyaları daxil olmaqla geniş məhsul xətti hazırlayır. Maraqlıdır ki, bu məlumatlar artıq qismən rəsmi təsdiqini tapıb.
Bildirilir ki, Honor-un bir neçə yeni noutbuku 2025-ci ilin sonu və 2026-cı ilin əvvəlində Çində sertifikasiyadan keçib. Sənədlərdə 65 W, 100 W və hətta 260 W gücündə adapterlər qeyd olunur. Bu isə Honor-un həm ultrayığcam ultrabuklar, həm də diskret qrafikalı güclü modellər üzərində işlədiyini göstərir.
Honor rəhbərliyi ambisiyalarını gizlətmir. Şirkətin PC istiqamətinin baş meneceri Çju Çen Tsay daha əvvəl bütün seriyaların genişmiqyaslı yenilənəcəyini açıqlayıb. Vurğulanır ki, Honor təkcə məhsuldarlığa deyil, həm də avtonom işləmə müddətinə, səs keyfiyyətinə, ekranlara, portativliyə, süni intellekt funksiyalarına və dərin sistem optimizasiyasına xüsusi diqqət ayıracaq.
Hazırda rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş yeganə model Honor MagicBook Pro 16 (2026)-dır. Digər modellər hələ gözləmə mərhələsindədir, lakin insayderlər onların təxmini xüsusiyyətlərini açıqlayıb:
-
Honor MagicBook Pro 16 (2026) — 16 düymlük ekran, güclü CPU və GPU, 260 W-a qədər enerji bloku ilə yüksək performanslı model
-
Honor MagicBook X14 (2026, Intel) — 14 düymlük 2,8K yüksək yenilənmə tezlikli ekran, Intel Core Ultra prosessoru və metal korpus
-
Honor MagicBook X16 (2026, Intel) — 16 düymlük 2,5K ekranlı daha böyük versiya
-
Honor MagicBook X14 Ryzen Edition (2026) — 14 düymlük IPS ekran və Ryzen 7 7735HS prosessoru ilə orta seqment modeli
-
Honor MagicBook X16 Ryzen Edition (2026) — 16 düymlük ekranlı alternativ
-
Honor MagicBook Pro 14 və digər Pro modellər — Intel Ultra və ya AMD prosessorlu güclü ultrabuklar
-
Honor MagicBook X seriyası — nazik korpuslu, müasir prosessorlu baza səviyyəli noutbuklar
Görünən odur ki, Honor 2026-cı ildə noutbuk bazarında ciddi söz sahibi olmağı qarşısına məqsəd qoyub və bu istiqamətdə rəqiblərinə real təzyiq göstərə bilər.