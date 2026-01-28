Государственное агентство по туризму перенесло свои ИТ-системы в «Государственное облако»

В рамках исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О мерах по созданию “Правительственного облака” (G-cloud) и предоставлению “облачных” услуг» Государственное агентство по туризму Азербайджана перенесло свои информационные системы в «Правительственное облако».

Основные цифровые ресурсы агентства размещены в Бакинском дата-центре ООО «AzInTelecom», являющегося одной из компаний AZCON Holding. «AzInTelecom» предоставило Государственному агентству по туризму облачные услуги «Виртуальный сервер – IaaS» (Infrastructure-as-a-Service) и «Резервирование – BaaS» (Backup-as-a-Service). Таким образом, агентство обеспечило более устойчивую и доступную ИТ-инфраструктуру для своих критически важных систем.

Следует отметить, что в рамках проекта «Правительственное облако» государственные учреждения полностью или частично переносят свои ИТ-системы в Бакинский основной и Евлахский резервный дата-центры AzInTelecom. В результате текущие ИТ-расходы организаций снижаются, а производительность их информационных систем повышается.

Проект также обеспечивает усиленную информационную безопасность, более устойчивую ИТ-инфраструктуру, высококачественное сервисное сопровождение и круглосуточный мониторинг.

Необходимо отметить, что ООО «AzInTelecom» является первой организацией в регионе Южного Кавказа, получившей сертификат «TIER III», определяющий международные стандарты для облачных услуг.