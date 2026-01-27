Meta WhatsApp yazışmalarının gizliliyini pozmaqda ittiham olunur

Meta şirkəti yenidən istifadəçi məlumatlarının məxfiliyi ilə bağlı ciddi ittihamların mərkəzinə düşüb. Beynəlxalq iddiaçılar qrupu ABŞ-da Meta-ya qarşı məhkəmə iddiası qaldıraraq, şirkətin WhatsApp messencerinin təhlükəsizliyi və məxfiliyi ilə bağlı istifadəçiləri bilərəkdən çaşdırdığını iddia edir.
Qeyd olunur ki, WhatsApp uzun müddətdir end-to-end şifrələmə texnologiyasını dəstəkləyir və bu, nəzəri olaraq mesajların yalnız yazışmanın iştirakçıları tərəfindən oxuna bilməsi deməkdir. Lakin San-Fransisko dairə məhkəməsinə təqdim olunan iddiada bildirilir ki, Meta-nın bu mövzuda verdiyi açıqlamalar reallığı əks etdirmir.
İddiaçıların sözlərinə görə, Meta WhatsApp istifadəçilərinin demək olar ki, bütün “şəxsi” yazışmalarını saxlayır, təhlil edir və onlara çıxış imkanına malikdir. Bu iddialar müəyyən məlumat sızdıran şəxslərin verdiyi informasiyalara əsaslanır. Lakin hələlik bu informatorların kimliyi və ya Meta əməkdaşları olub-olmadığı açıqlanmır.
Meta isə ittihamları tamamilə əsassız və absurd adlandıraraq, onları qəti şəkildə təkzib edir. Bununla belə, xatırladaq ki, Facebook adı altında fəaliyyət göstərdiyi dövrdən etibarən Meta istifadəçi məlumatlarının qorunması ilə bağlı dəfələrlə qalmaqallara qarışıb.