Google Maps piyadalar və velosipedçilər üçün yeni süni intellekt funksiyası əldə etdi

Google şirkəti Google Maps tətbiqinin imkanlarını genişləndirib və mobil versiyaya Gemini neyroşəbəkəsi əsasında yeni funksiya əlavə edib. Şirkətin sözlərinə görə, yenilik xüsusilə piyada gəzintilər və velosiped sürüşləri zamanı istifadəçilərin həyatını xeyli asanlaşdıracaq.
Google bildirir ki, hərəkət zamanı yazmaq həm çətin, həm də təhlükəli ola bilər. Buna görə də artıq marşrut boyu tətbiqlə səsli ünsiyyət təklif olunur. İstifadəçi Gemini-yə yol üzərindəki kafelər, şəhərin görməli yerləri barədə sual verə, yaxud təxmini çatma vaxtını öyrənə bilər.
Bundan əlavə, süni intellekt velosipedi buraxmadan ünsiyyət qurmağa da kömək edir. Mesajı sadəcə diktə etmək və ya assistentdən məlumatı seçilmiş kontakta ötürməsini xahiş etmək kifayətdir.
Yeni funksiya artıq Gemini-nin rəsmi olaraq dəstəkləndiyi ölkələrdə iOS və Android platformalarında əlçatandır.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Google Maps-a marşrutların fərdiləşdirilməsi və real vaxt məlumatları ilə bağlı bir sıra yeniliklər əlavə edilmişdi.