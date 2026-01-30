spot_img
2 февраля, 2026
Google открыл доступ к модели Genie 3 для генерации интерактивных игровых миров

Google открыл доступ к модели Genie 3 для генерации интерактивных игровых миров

Google Genie 3

Компания Google, в августе 2025 года, представила Genie 3 — «универсальную модель, способную генерировать разнообразные игровые среды» в разрешении 720p с частотой 24 fps по текстовому описанию. Ранее нейросеть была доступна только небольшой группе тестировщиков и создателей контента. Теперь компания открыла доступ к Project Genie и другим пользователям, пока что только совершеннолетним подписчикам Google AI Ultra в США.

Project Genie – это прототип веб-приложения, работающего на базе Genie 3, Nano Banana Pro и Gemini. Для генерации среды и персонажа можно использовать текстовые промпты и сгенерированные или загруженные изображения.

В отличие от привычных генераторов изображений или видео, Project Genie работает как живая среда. Пользователь сначала описывает мир — его стиль, масштаб и способ передвижения (пешком, на транспорте, в полете), затем выбирает камеру от первого или третьего лица и задает персонажа. После этого система создает предварительный эскиз мира с помощью Nano Banana Pro, позволяя подправить детали до запуска полноценной симуляции. Доступны генерации длительностью до 60 секунд. Камеру можно свободно настраивать, а результат прогулки сохранить в виде видеофайла. Есть библиотека готовых миров, которые можно посмотреть для вдохновения или создавать на их основе новые сцены, например, с другим персонажем.

Компания отметила, что пока сгенерированные миры могут выглядеть не совсем реалистично и не всегда точно следовать промптам или законам физики реального мира, а персонажи «быть менее управляемыми».

