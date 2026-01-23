Volvo представила EX60 2026 года — электрический внедорожник с запасом хода до 810 км на одной зарядке

Компания Volvo представила полностью электрический внедорожник EX60 2026 года, который она называет «революционным автомобилем» с искусственным интеллектом, предназначенный для постоянного совершенствования после поставки. Volvo EX60 получил впечатляющие характеристики, включая совершенно новую платформу SPA3 с 800-вольтовой архитектурой, лучший в своем классе запас хода и возможность быстрой зарядки.

Главная особенность конструкции — использование технологий «мега-литья» (megacasting) для задней части кузова, что повышает жесткость и снижает вес. За работу всей электроники отвечает вычислительная платформа HuginCore на базе чипов Nvidia Drive Thor и Qualcomm Snapdragon.

Volvo EX60 2026 года предлагается с тремя силовыми установками. Версия P6 — базовая, одномоторная, заднеприводная, версии P10 AWD и P12 AWD имеют два электромотора и соответственно полный привод. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч. Максимальная отдача электромотора на версии P6 — 275 кВт (374 л.с.) и 480 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 сек. Полезная емкость батареи составляет 80 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 620 км по циклу WLTP. На версии P10 AWD максимальная совокупная отдача двух электромоторов составляет 375 кВт (510 л.с.) и 710 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 сек. Полезная емкость батареи — 91 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 660 км по циклу WLTP. На топовой версии P12 AWD максимальная совокупная отдача двух электромоторов увеличена до 500 кВт (680 л.с.) и 790 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 сек. Полезная емкость батареи — 112 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 810 км по циклу WLTP. Комплектаций для Volvo EX60 заявлено тоже три — Core, Plus и Ultra, на старте продаж будут доступны только Plus и Ultra, а базовая Core появится позже.

Автомобиль поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт и имеет прямой доступ к сети суперзарядных станций Tesla. Восполнить энергию на 278 км пути можно всего за 10 минут, при условии, что зарядная станция обладает достаточной мощностью. Даже собственная сеть Supercharger от Tesla, несмотря на встроенную поддержку EX60, пока не предлагает такой уровень мощности в широком масштабе. На аккумуляторную батарею EX60 распространяется 10-летняя гарантия Volvo.

Длина стандартного Volvo EX60 — 4803 мм, ширина — 1899 мм, высота — 1639 мм. Колесная база — 2970 мм, а дорожный просвет — 182 мм. Штатные колеса — 20-, 21- либо 22-дюймовые. Благодаря низкой передней части, покатой крыше и обтекаемому кузову коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составляет 0,26. Подвеска полностью независимая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Одновременно была представлена версия EX60 Cross Country, которая за счет иного обвеса кузова немного длиннее (4811 мм). Эта модификация снабжена стандартной пневмоподвеской, которая способна варьировать клиренс в диапазоне от 194 до 234 мм. За счет длиной колесной базы и ровного пола заявлен дополнительный простор на задних сидениях и большой багажный отсек. Стандартный объем багажника составляет 634 л, а со сложенными спинками задних кресел — 1647 л. Кроме того, предусмотрен передний багажник емкостью до 85 л.

Внедорожник оснащен 15-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем и модернизированным рулевым колесом с двумя спицами. Технологические особенности включают в себя аудиосистему Bowers & Wilkins с 28 динамиками, динамики в подголовниках для всех четырех основных сидений и Apple Music с поддержкой Dolby Atmos. EX60 оснащен ИИ-помощником Gemini от Google, встроенный в Android Automotive OS. Gemini заменяет голосовые помощники на основе команд естественным общением, водители могут отправлять сложные многоэтапные запросы без специальных подсказок.

Массовое производство Volvo EX60 начнется этой весной на головном заводе Volvo Cars в Швеции, заказы уже принимаются, а поставки клиентам начнутся летом. Цена на электрический внедорожник начинается от 62 990 евро. Версия Cross Country выйдет на рынок только в следующем году, цена уже известна — от 68 990 евро.