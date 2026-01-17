Finlandiyadan texnoloji sıçrayış: dünyada ilk dəfə avtofokuslu ağıllı eynəklər təqdim edildi

Finlandiyanın IXI startapı dünyada ilk dəfə fokusunu avtomatik və ani şəkildə dəyişən eynəkləri nümayiş etdirib. Bu model klassik bifokal və ya proqressiv linzalardan tamamilə fərqlənir — eynəklərdə ümumiyyətlə sabit fokus zonaları yoxdur.
IXI-nin texnologiyasının əsasında maye kristallardan hazırlanmış dinamik linzalar dayanır. Bu linzalar real vaxt rejimində fokusunu dəyişir və oxuma, yaxına və ya uzağa baxış üçün ayrıca zonalara ehtiyacı aradan qaldırır. Beləliklə, istifadəçi baxışını dəyişdikcə eynək də avtomatik uyğunlaşır.
Eynəyin çərçivəsinə infraqırmızı işıq yayan miniatür LED-lər və gözlərdən əks olunan işığı izləyən fotodiodlar yerləşdirilib. Sistem baxış istiqamətini analiz edir və maye kristalları idarə edərək oxuma rejimini avtomatik aktivləşdirir və ya deaktiv edir.
Layihə artıq 36,5 milyon dollardan çox investisiya cəlb edib — investorlar arasında Amazon da var. Vizual olaraq eynəklər adi modellərdən seçilmir, lakin enerji ilə işlədiyi üçün mütəmadi şarj tələb edir.
Satışların gələn il başlaması gözlənilir. Bununla belə, rəsmi sayt vasitəsilə artıq öncədən sifariş vermək mümkündür. Əgər texnologiya gözləntiləri doğruldarsa, bu eynəklər yaşla bağlı görmə problemlərinə yanaşmanı kökündən dəyişə bilər.