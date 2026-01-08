Представлены ноутбук-трансформер Asus ProArt GoPro Edition и планшет ProArt PZ14 для творчества

Компания Asus на выставке CES 2026 представила ноутбук-трансформер ProArt GoPro Edition и планшетный компьютер ProArt PZ14. Оба устройства предназначены для создателей контента и располагают всеми необходимыми для творчества инструментами. Новинки поддерживают платформу Copilot+ PC с аппаратным ускорением современных ИИ-функций в Windows 11.

Asus ProArt GoPro Edition выполнен в металлическом корпусе, он получил 13-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 3K, который разворачивается на 360 градусов. Есть сертификация HDR True Black 500 и поддержка стилуса. Ноутбук построен на процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с ускорителем искусственного интеллекта производительностью 50 TOPS, предусмотрено до 128 Gb унифицированной памяти. Система хранения данных представлена двумя накопителями M.2 NVMe PCIe 4.0 на 1 и 2 Tb. Вес устройства составляет 1,39 кг.

На корпусе имеется выделенная клавиша GoPro для запуска GoPro Player. В комплекте также поставляется приложение Asus StoryCube — центр для импорта, организации и редактирования видеоматериалов, включая интеграцию с GoPro Cloud и поддержку видео в формате 360°. Также ноутбук получил годовую подписку на сервис GoPro Premium+ с файловым хранилищем и расширенными инструментами редактирования.

Базовый вариант Asus ProArt PX13 работает на том же процессоре, среди предустановленных приложений значатся Asus MuseTree для генерации видео и создания раскадровок, ProArt Creator Hub и StoryCube. На клавиатуре предусмотрена стандартная клавиша Copilot.

Планшет-трансформер Asus ProArt PZ14 выполнен в цельнометаллическом корпусе, толщина корпуса составляет 9 мм, а вес — 790 гр. Он оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем Asus Lumina Pro с разрешением 2880×1800 пикселей, частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 1000 нит и точностью цветопередачи ΔE < 1. Имеются сертификаты Pantone и VESA DisplayHDR True Black, а меры по защите зрения подтверждены сертификатом TÜV Rheinland.Поддерживается стилус Asus Pen 3.0 с тактильной обратной связью.

Планшет работает на базе 18-ядерного процессора Snapdragon X2 Elite с 18-ядерным процессором и ИИ-ускорителем производительностью 80 TOPS. Емкость аккумулятора составляет 75 Вт ч. Asus ProArt PZ14 прошел испытания в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H и имеет уровень защиты от пыли и брызг по стандарту IP52.

Новые устройства серии Asus ProArt поступят в продажу в ближайшее время.