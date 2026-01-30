Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке за всю истории компании

Компания Apple опубликовала отчет за первый квартал 2026 финансового года, который завершился у нее 27 декабря 2025 года.

Выручка за отчетный период составила $143,76 млрд., на 15,7% больше, чем год назад — рекордный результат в истории компании. Данный показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку около $138,52 млрд. и выше ожиданий самой Apple. Операционная прибыль выросла с $42,8 до $50,9 млрд., а чистая прибыль увеличилась с $36,3 до $42,1 млрд. Прибыль на акцию составила $2,84. Всего Apple сейчас располагает около $145 млрд. денежных средств и высоколиквидных активов.

Как и ранее, iPhone принесли компании больше половины всей выручки. Продажи смартфонов выросли с $69,1 до $85,3 млрд. Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) отметил, что рекордная выручка от реализации iPhone была достигнута во всех географических регионах присутствия компании, а спрос на смартфоны был беспрецедентно высоким. Компания могла бы выручить на продажах iPhone еще больше, если бы не дефицит компонентов, который сейчас ощущается сильнее обычного.

Продажи Mac немного упали, до $8,4 млрд. Также немного снизились продажи носимой и домашней электроники и аксессуаров: с $11,7 до $11,5 млрд. При этом продажи iPad увеличились с $8,1 до $8,6 млрд. Сервисы компании, как обычно, показали рост: с $26,3 до $30 млрд.

Apple сообщила, что по всему миру сейчас используется более 2,5 млрд. активных устройств Apple: от iPhone и Mac до iPad, Apple Watch и аксессуаров. По сравнению с прошлым годом активная база выросла на 150 млн. устройств — в январе 2025 года Apple сообщала о 2,35 млрд.