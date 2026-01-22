Apple разрабатывает носимое ИИ-устройство размером с AirTag

Компания Apple работает над созданием компактного носимого ИИ-устройства, в стиле с провалившимся в продажах Humane AI Pin, пишет издание The Information со ссылкой на источники. Разработка находится на раннем этапе, и компания может отказаться от идеи.

Инженерный прототип аксессуара представляет собой «тонкий плоский круг в алюминиево-стеклянном корпусе» с креплением для фиксации на одежде. Устройство получит набор ИИ-функций, одну физическую кнопку, динамик, три микрофона, две камеры (основную и сверхширокоугольную) и поддержку беспроводной зарядки.

Подробностей о том, как аксессуар будет работать, пока нет. Предполагается, что за ИИ-функции будет отвечать обновленная версия Siri. Если идея воплотится в жизнь, то ИИ-устройство от Apple может появиться на рынке в 2027 году. Отметим, что запуск подобного гаджета уже запланировала на 2026 год компания OpenAI.