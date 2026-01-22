spot_img
23 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыApple разрабатывает носимое ИИ-устройство размером с AirTag

Apple разрабатывает носимое ИИ-устройство размером с AirTag

Apple

Компания Apple работает над созданием компактного носимого ИИ-устройства, в стиле с провалившимся в продажах Humane AI Pin, пишет издание The Information со ссылкой на источники. Разработка находится на раннем этапе, и компания может отказаться от идеи.

Инженерный прототип аксессуара представляет собой «тонкий плоский круг в алюминиево-стеклянном корпусе» с креплением для фиксации на одежде. Устройство получит набор ИИ-функций, одну физическую кнопку, динамик, три микрофона, две камеры (основную и сверхширокоугольную) и поддержку беспроводной зарядки.

Подробностей о том, как аксессуар будет работать, пока нет. Предполагается, что за ИИ-функции будет отвечать обновленная версия Siri. Если идея воплотится в жизнь, то ИИ-устройство от Apple может появиться на рынке в 2027 году. Отметим, что запуск подобного гаджета уже запланировала на 2026 год компания OpenAI.

Предыдущая статья
Bloomberg: Apple превратит голосового помощника Siri в чат-бота для iPhone и других устройств
Следующая статья
AZAL начинает сотрудничество с Accelya для развития NDC-стратегии розничных продаж
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,825ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»