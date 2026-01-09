Avowed PlayStation 5-ə gəlir — oyun ildönümünə xüsusi böyük yeniləmə alacaq

Uzun illər Microsoft və Sony oyun sənayesində amansız rəqiblər olub. Lakin son dövrlərdə Xbox komandası bu qarşıdurmanı arxada qoymağa qərar verib. Şirkət bir vaxtlar eksklüziv hesab olunan layihələrini tədricən PlayStation platformasına köçürür — növbəti belə “hədiyyə” isə ötən ilin məşhur Avowed oyunu olacaq.
New Game+ Showcase 2026 təqdimatı zamanı məlum olub ki, Obsidian Entertainment studiyasının hazırladığı ekşn-RPG Avowed artıq 17 fevralda PlayStation 5 üçün əlçatan olacaq. Bununla yanaşı, oyunun ilk buraxılış ildönümünə həsr olunmuş iri həcmli yeniləmə də təqdim ediləcək.
Yeniləmə “New Game+” rejimini, personaj yaratma menyusu üçün üç yeni irq, əlavə silah növü, eləcə də foto rejimi oyuna əlavə edəcək. Bu dəyişikliklər Avowed dünyasına yenidən qayıtmaq istəyən oyunçular üçün ciddi stimul kimi qiymətləndirilir.
Xatırladaq ki, Avowed-un PC və Xbox Series platformalarında premyerası 18 fevral 2025-ci ildə baş tutub. İstehsal mərhələsində oyunu müşayiət edən şübhələrə baxmayaraq, RPG tənqidçilərdən qənaətbəxş rəylər alıb. Bununla belə, Obsidian azarkeşləri yeniliyi daha çox soyuqqanlı reaksiya ilə qarşılayıblar.