Acer представил игровой монитор Predator с частотой обновления до 1000 Hz

Компания Acer представила на выставке CES 2026 несколько игровых мониторов. Среди них выделяется модель Predator XB273U F6 с поддержкой частоты обновления до 1000 Hz. В основе модели используется 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 500 Hz. Рекордные 1000 Hz активируются в режиме DFR (Dynamic Frequency and Resolution), но при этом разрешение падает до 1280 × 720 пикселей. Сверхвысокая плавность достигается за счет резкого снижения детализации картинки, но в Acer считают, что такой компромисс оправдан для киберспорта, где важна каждая миллисекунда.

Для дисплея заявляется охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB. Показатель яркости составляет 350 нит, контрастности — 2000:1. В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход, а также пара динамиков мощностью по 2 Вт. Эргономичная подставка регулирует высоту, углы поворота и наклона. В комплект поставки монитора входит пульт управления Acer Smart Dial, позволяющий регулировать громкость, яркость и другие настройки.

Цена монитора Acer Predator XB273U F6 составляет $799,99, в продаже он появится во втором квартале.

Кроме того, компания представила 34-дюймовый изогнутый сверхширокий монитор Predator X34 F3 на матрице QD-OLED с разрешением 3440 x 1440 пикселей, частотой обновления 360 Hz и пиковой яркостью 500 нит. Эта модель ориентирована на качество изображения, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Заявлена скорость отклика 0,03 мс (GtG), 99% охват цветового пространства DCI-P3 и поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro. Монитор оснащен эргономичной подставкой с регулировками высоты, углов поворота и наклона экрана, а также получил пару динамиков мощностью по 5 Вт.

В продаже Acer Predator X34 F3 ожидается во втором квартале по цене $1199,99.