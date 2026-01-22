Bloomberg: Apple превратит голосового помощника Siri в чат-бота для iPhone и других устройств

По данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, компания Apple в этом году намерена обновить голосового помощника Siri, превратив его в полноценного чат-бота, который может генерировать тексты и изображения, анализировать файлы и личные данные, управлять приложениями и искать информацию в интернете. Новая версия Siri получила внутреннее кодовое название Campos.

Ожидается, что компания представит обновленную версию в составе iOS 27 на конференции разработчиков WWDC в июне 2026 года и выпустит чат-бот в сентябре вместе с iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

Новый сервис будет глубоко интегрирован в iPhone, iPad и Mac, пользователи смогут обращаться к Campos так же, как к обычной Siri. Чат-бот получит как голосовой, так и текстовый режимы и предложит возможности, сравнимые с ChatGPT и Gemini, включая полноценное ведение диалогов. Работать Campos будет на собственной ИИ-модели, построенной на базе Gemini.

Apple отстает в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта и уже не один раз откладывала выпуск более продвинутой версии Siri. Campos станет стратегическим шагом в борьбе с конкурентами на рынке, с компаниями OpenAI, Google и Microsoft.