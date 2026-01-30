Apple приобрела за $2 млрд. израильский стартап Q.AI, разработчика технологии для анализа мимики лица

Компания Apple приобрела израильский стартап Q.AI за $2 млрд., об этом сообщает издание Financial Times. Подробностей пока нет, так как Apple пресс-релиза еще не опубликовала. Компания крайне редко подтверждает подобные сделки, обычно ее комментарии сводятся к заявлениям вроде: «Мы время от времени покупаем небольшие технологические компании».

Это вторая по величине сделка в истории Apple после покупки Beats за $3 млрд. в 2014 году. Ожидается, что приобретение стартапа Q.AI поможет компании сократить отставание от Meta, Google и OpenAI в гонке по созданию новых моделей носимых устройств на базе ИИ.

Стартап Q.AI был основан в 2022 году в Тель-Авиве, он работает над технологией «тихой речи», которая анализирует микроскопические движения кожи и мышц лица. С помощью машинного обучения нейросеть считывает, что именно шепчет или беззвучно проговаривает человек, даже если вокруг стоит невыносимый шум.

Некоторые члены команды Q.AI до этого работали в другом израильском стартапе — PrimeSense. Apple приобрела его в 2013 году, используя технологию от PrimeSense при разработке Face ID для iPhone. В рамках сделки команда основателей Q.AI присоединится к Apple, включая генерального директора Авиада Майзельса (Aviad Maizels).