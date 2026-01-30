spot_img
2 февраля, 2026
OpenAI выводит из эксплуатации нескольких устаревших ИИ-моделей GPT

Компания OpenAI объявила, что с 13 февраля прекратит поддержку нескольких устаревших моделей GPT. Речь идет о GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. Пользователей полностью переведут на модели серии GPT 5. Также компания напомнила о ранее анонсированном отказе от GPT-5 (модели Instant и Thinking). Несмотря на ожидаемую негативную реакцию пользователей, OpenAI приняла такое решение, чтобы сосредоточиться на развитии и улучшении новых технологий.

Хотя пользователи ChatGPT потеряют доступ к этим устаревшим моделям, в рамках API-платформ никаких изменений или прекращения их использования не произойдет, поэтому сторонние разработчики смогут продолжать использовать их в своих приложениях.

Отдельно OpenAI упомянула модель GPT-4o, которая получила множество положительных откликов от пользователей за разговорный стиль и теплоту общения. Первоначально ее должна была заменить модель GPT-5, но из-за массовых негативных отзывов от пользователей компания вернула GPT-4o. Сейчас большинство перешло на GPT-5.2, и только 0,1% аудитории по-прежнему выбирает GPT-4o каждый день. Все ключевые преимущества модели GPT-4o уже реализованы в GPT-5.1 и 5.2.

